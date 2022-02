Danmark: To siktet for drap på forsvunne Mia (22)

Dansk politi opplyser at de onsdag formiddag har pågrepet to lokale menn på 36 år i forbindelse med forsvinningen av 22-åringen. De to mennene er siktet for drap.

Videre opplyser politiet at de nå jobber på to adresser.

– Vi kommer til å jobbe på disse to adressene i lang tid fremover, sier visepolitiinspektør Frank Olsen.

Mia Skadhauge Stevn mistet kontakten med vennene sine under en bytur i Aalborg sentrum natt til søndag. Dansk politi sier i en pressemelding at de vet hun ble plukket opp av en mørk personbil klokken seks søndag morgen.

Etter dette stopper alle spor. Stevn er fortsatt ikke funnet. Dansk politi omtaler selv etterforskningen som «massiv».

– Jeg kan ikke forestille meg et verre mareritt

Tirsdag hadde politiet fått over 400 tips om Mias forsvinning. De fleste av tipsene dreide seg om den mørke bilen, skriver dansk TV2.

Men forsvinningen til Stevn er ikke den eneste i Aalborg den siste uka. Natt til fredag forsvant også 21 år gamle Oliver Ibæk Lund etter en bytur. Lund ble sist sett i Aalborg sentrum klokken ett natt til fredag.

Politiet mener Lund kan ha falt i vannet ved havnen. Det er blitt gjort undersøkelser med dykkere, foreløpig uten hell, opplyser politiet til dansk TV2.

21 år gamle Oliver Ibæk Lund forsvant etter en bytur. Foto: Nordjyllands Politi

Mikkel Lund, faren til den forsvunne Oliver Ibæk Lund, har de siste dagene lett etter sønnen sammen med nær familie.

– Jeg kan ikke forestille meg et verre mareritt, sier Mikke Lund til Ekstra Bladet.

Visepolitiinspektør Frank Olsen uttalte til Dagbladet mandag at det ikke er noen sammenheng mellom de to forsvinningene.

– Det er forferdelig

De to forsvinningssakene ryster samfunnet i Aalborg.

– Vi satt akkurat på en kafé og snakket om det. Vi kjenner ingen av dem, men man føler likevel at det kommer tett på. Hvordan det kan skje her i lille Aalborg, sier 25 år gamle Minna Tofek til Ekstra Bladet.

– Det er forferdelig. Det er lille Aalborg, man burde kunne gå hjem uten å være redd, sier 24 år gamle Mie Kristensen til dansk TV2.