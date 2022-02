Nordjyllands politi gikk mandag ut på Facebook med en etterlysning av den 22 år gamle kvinnen Mia Skadhage Stevn.

Ifølge dansk politi forsvant hun etter en bytur i Aalborg mellom lørdag og søndag. Politiet skriver i en pressemelding at hennes familie er «veldig bekymret for henne».

«Omfattende etterforskningsarbeid»

I løpet av natten ble Stevn adskilt fra vennene sine, og pårørende har ikke oppnådd kontakt med henne siden.

Stevn forlot Jomfru Ane Gade i sentrum av Aalborg rundt klokken seks søndag morgen.

Politiet skriver videre i pressemeldingen at de har satt i gang et «omfattende etterforskningsarbeid» for å kartlegge Stevns bevegelser den natten. Det er blitt hentet inn overvåkningsbilder og politiet skriver at de skal sikre enda flere.

Oppfordrer å kontakte politiet umiddelbart

Videre opplyser politiet at de har foretatt en rekke avhør, og det har blitt gjort undersøkelser med hunder i Jomfru Ane Gade.

Politiet oppfordrer alle som kan ha relevant informasjon om hvor 22-åringen befinner seg til å kontakte dem sporenstreks.

Stevn er bosatt i Aalborg, ifølge politiet.