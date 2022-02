Tidligere Playmate: Aborterte bort Hefners «djevelbaby» i hemmelighet

Karissa Shannon var kun 19 år da hun oppdaget at hun var gravid med den da 83 år gamle Playboy-sjefen. Ifølge New York Post var det i 2009 hun valgte å abortere bort fosteret, etter at hadde skjenket henne og tvunget henne til å ha ubeskyttet sex.

– Det var som å ha djevelens barn inni meg , forteller den nå 32 år gamle Shannon til britiske The Mirror.

– Jeg ønsket ikke at noen skulle vite at jeg bar på en 83-årings barn, sier hun til avisen og beskriver det som «å ha et romvesen i magen».

– En mørk sjel

Playboy-kongen Hugh Hefner i kjent stil. Etter hns død i 2017 har det kommet frem mørke sider ved hva som skjedde i Playboy-huset. Foto: Kevork Djansezian / AP

Amerikanske Shannon bodde i berømte Playboy Mansion sammen med tvillingsøsteren Kristina. Hefner fikk aldri vite at hun var gravid eller om aborten.

Hun forteller at hun selv ved en tilfeldighet oppdaget graviditeten under en blodprøve i forbindelse med en brystforstørrelse.

Begge tvillingsøstrene omtaler den avdøde magasin-mogulen som en «mørk sjel» og sier at tiden i Playboy-villaen etterlot dem med PTSD, depresjon og et behov for samtaleterapi.

Lettet etter Hefners død

Hefner døde i 2017, 91 år gammel. Etter hans død har beskyldninger om overgrep har tiltatt i styrke. Tvillingsøstrene forteller til Sunday Mirror om blandede følelser omkring nyheten om dødsfallet.

– Da «Hef» døde følte vi oss delvis triste, men en annen del av oss var mer: Ok, bra. Nå kommer ikke flere jenter til å bli «groomet» og ødelagt, slik vi ble, fortalte Kristina til avisen.

De sier til avisen at de først trodde Playboy var en stor familie, men innser nå at det var en kult. De bodde i villaen mellom 2008-2010 og har også varslet at de kommer til å saksøke Playboy for traumene de ble utsatt for.

Avsløringer i ny dokumentar

I en ny dokumentarserie, som hadde premiere på den amerikanske TV-kanalen A&E i januar, beskrives Playboy-grunnleggeren som en vampyr som manipulerte unge kvinner til å ta del i nedverdige orgier.

– Det var det samme manuset: «Velkommen til familien, vi omfavner deg». Det hele var løgn. Jeg så jente etter jente dukke opp, frisk og nydelig, men skjønnheten deres ble bare vasket bort. Vi var ingenting for ham. Han var som en vampyr. Han sugde livet ut av disse jentene i flere tiår, fortalte tidligere Playmate Sondra Theodore i dokumentaren.