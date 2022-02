For nøyaktig 64 år siden, 5. februar 1958, mistet det amerikanske luftforsvaret en Mark 15 atombombe på 3400 kilo i havet ved Tybee Island, nær Savannah, Georgia i USA.

Siden har atombomben vært sporløst forsvunnet.

Ulykken

Et amerikansk B-47 bombefly, med en atombombe på 3,400 kilo, var på en simulert krigsøvelse fra Homestead Air Force Base i Florida, Miami.

Under øvelsen kolliderte bombeflyet med et F-86 jagerfly. Det skriver det amerikanske tidsskriftet Garden & Gun.

Piloten i jagerflyet rakk å skyte seg ut før sammenstøtet, men det gjorde ikke Colonel Howard Richardson, som styrte bombeflyet.

Han skal ha stupt 5500 meter i det skadde flyet, før han omsider gjenvant kontrollen. For å unngå å risikere at atombomben eksploderte under nødlandingen, fikk Richardson tillatelse til å slippe bomben i sjøen fra 2200 meters høyde.

Da flyet nødlandet på nærmeste base, Hunter Air Force Base, var det ingen som hadde sett noen eksplosjon.

Et amerikansk B-47 bombefly flyr side om side med et F-86 jagerfly. Foto: American Aviation Historical Society

Mye skal stemme for eksplosjon

Sjefsforsker i Forsvarets forskningsinstitutt, Halvor Kippe, kan ikke gi spesifikk informasjon om den aktuelle bomben, men på bakgrunn av generell kunnskap om kjernevåpen forklarer han at det skal litt til for å sette av et implosjonskjernevåpen slik at det går av med kjernefysisk sprengkraft.

– Det krever svært høy grad av samtidighet og romlig presisjon i de konvensjonelle detonatorene, sier Kippe til ABC Nyheter.

Alex Wellerstein er en amerikansk vitenskapshistoriker med atomvåpen som fagfelt. Han har skrevet flere bøker og artikler om emnet, og har fått tekster publisert i blant annet The New Yorker, The Atlantic Magazine og Washington Post.

Ifølge Wellerstein ble atombombene på 1950-tallet designet med noen forholdsregler.

– Så selv om en del av den faktisk hadde eksplodert under sammenstøtet med sjøen, ville det bare ha resultert i en liten spredning av materiale, ikke en kjernefysisk eksplosjon, sier Wellerstein til ABC Nyheter.

Utenfor Tybee Island forsvant atombomben, som fortsatt ikke er funnet. Foto: Stephen B. Morton / AP

Bomben

Ifølge lokalavisen Savannah Morning News er det flere teorier om hvor farlig bomben faktisk var. I etterkant av episoden hevdet amerikanske myndigheter at bomben ikke var farlig i det hele tatt, da den var utstyrt med en falsk avtrekker.

Men, i 1994 ble et avklassifisert dokument tilgjengelig for offentligheten. Her kom det fram at den savnede bomben faktisk var en fullt funksjonell bombe, som inneholdt et kjernefysisk sprenglegeme.

Hvis dette var tilfelle, og bomben faktisk inneholdt det radioaktive grunnstoffet plutonium, ville en eventuell eksplosjon hatt en radius på over 1,5 kilometer, med termisk stråling som ville rammet ti ganger den distansen.

Sporløst forsvunnet

I over ti uker jobbet over hundre marinesoldater med å spore opp atombomben, men uten hell. Den lot seg ikke finne.

En hydrologisk undersøkelse konkluderte med at bomben lå begravd under flere meter med silt på havbunnen utenfor Tybee Island.

Flere uker etter søket ble avsluttet, fikk kystvakten i Savannah rapporter om en sovjetisk ubåt like utenfor kysten, ifølge tidsskriftet Garden & Gun.

Det er flere teorier om at russerne fant atombomben og tok den. I så fall holdt de tyst om det.

Den største faren

Etter så mange år på havbunnen vil ikke bomben kunne utgjøre en veldig stor trussel for hverken Tybee Island eller dyrelivet, ifølge Alex Wellerstein.

En atombombe som har tilbrakt så mange år på havbunnen vil ikke være veldig funksjonell, og store deler av den vil ha rustet og forfalt med årene, forklarer han.

– Den største faren i dette tilfellet vil være om bomben blir funnet og plutoniumet havner i feil hender, sier Wellerstein.