52 år lang forsvinningsgåte:

Det var 12. januar 1970. Gimmer-familien, som ganske nylig hadde flyttet til Australia fra England var i full gang med å nyte den australske sommeren. Familien på seks bodde på et hostel i den idylliske forstaden Fairy Meadow i delstaten New South Wales.

Det var fint vær og mamma Carole på 26, tok med seg guttene Ricki (7), Stephen (5), Paul (4), og minstebarnet Cheryl på 3 år på stranda. Den 24 år gamle barnefaren Vince var på jobb som ingeniør for den australske hæren.

Fra lek og moro til et rent mareritt på minutter

Da klokken nærmet seg 13.30 begynte det å skye over og Carole fant ut at det var på tide å trekke seg tilbake til hostellet for å lage middag. Ricki tok med seg lillesøster Cheryl til dusjområdet slik at de ikke drasset med seg sanden hjemover, men Cheryl synes det var så gøy i de store dusjavlukkene at hun ikke ville gå derfra.

– Hun var en tøysekopp. Hun hoppa rundt i dusjen og hadde det kjempegøy, forteller Ricki til BBC, som nylig lanserte en fersk podkastserie om forsvinningen.

Storebroren gikk ut til mamma for å be henne hente Cheryl, men da hun gikk inn i dusjene for å finne datteren var hun borte. På noen ørsmå minutter rakk jenta å gå fra hoppende glad til sporløst forsvunnet.

En stortstilt leteaksjon ble igangsatt, og politiet i New South Wales opererte med tre teorier: At hun gjemte seg et sted, at hun hadde gått ut i havet igjen og hadde blitt tatt av havstrømmene, eller at hun hadde blitt bortført.

Vitner beskrev at de så en ung mann løfte Cheryl opp til drikkefontenen, og andre mente å ha observert en jente som lignet på henne i en hvit bil.

Cheryl forsvant fra et idyllisk strandområde i Fairy Meadow i New South Wales i Australia. Foto: AP/NTB

Tenåring tilsto

18 måneder etter at 3-åringen forsvant dukket en tenåring opp ved politistasjonen. Den 16 år gamle gutten innrømmet å ha bortført og drept Cheryl, men tilståelsen skulle senere vise seg å være falsk. Det var i hvert fall konklusjonen politiet landet på.

I 2016, 46 år etter forsvinningen, hadde politiet klart å identifisere en mistenkt. Tre vitner hadde sett en gutt i tenårene som oppholdt seg rundt dusjområdet i en lengre periode dagen Cheryl forsvant. Beskrivelsen av gutten passet med beskrivelsen andre hadde gitt av en gutt de hadde sett komme bærende på en liten lyshåret jente.

23. mars 2017 annonserte politiet at de hadde arrestert en 63 år gammel mann i Melbourne, siktet for bortføringen og drapet på Cheryl. Vedkommende var den samme som hadde dukket opp på politistasjonen og tilstått i 1971.

Pappa Vince (24), mamma Carole (26) og sønnene deres avbildet i sammenheng med et intervju etter Cheryls forsvinning. Foto: Justice for Cheryl Grimmer/Facebook

«Kjente trangen til å drepe»

I den opprinnelige forklaringen på 70-tallet fortalte tenåringen at han «kjente trangen til å drepe seg selv eller andre», og beskrev hvordan han hadde tatt Cheryl med seg til en nærliggende grøft og gjemt seg der i en halv time. Der skal han ha brukt skolissene til å knytte jentas hender sammen, og dekket til ansiktet hennes med et tørkle. Han hevder at drapet skjedde ved et uhell da han forsøkte å få henne til å være stille. Da han innså at hun var død skal han ha dekket henne til med jord og steiner, og forlatt området.

I forklaringen skal han ha kommet med detaljer som han ikke kunne visst dersom han ikke hadde vært til stede dagen hun forsvant, slik som hvilken nyanse av blå badedrakten hennes var og at håndkleet hennes var hvitt.

Retten stilte seg likevel tvilende til forklaringen, siden mannen ved et annet tilfelle hadde tilstått drapet på en fengselsbetjent som aldri hadde funnet sted.

Grunnet manglende bevis ble mannen frikjent i februar 2019.

Storebrødrene Ricki, Paul og Stephen har ikke gitt opp håpet om å finne søsteren sin. Bildet er tatt i 1970. Foto: New South Wales Police

– Hun dukker opp i marerittene mine

I dag er storebror Ricki i slutten av 50-årene og han leter fremdeles etter lillesøsteren sin. Foreldrene deres gikk bort uten å få vite hva som skjedde med datteren, men storebrødrene har ikke gitt opp. Ricki plages den dag i dag av mareritt om søsterens forsvinning.

– Bildet av henne fra den dagen har brent seg fast i hukommelsen min, og om natten dukker det samme bildet opp i marerittene mine, og jeg klarer ikke gi opp håpet om å en dag få se smilet hennes igjen, forteller Ricki til BBC.

Nå har den britiske rikskringkasteren med reporter Jon Kay i spissen bestemt seg for å ta et dypdykk i sakspapirene og alle detaljene rundt Cheryls forsvinning, i håp om å kunne finne ledetråder politiet aldri rakk å ta tak i.

