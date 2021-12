USAs største drapsgåte: Politiet tror de sitter på nøkkelen

Det var andre juledag 1996 at Patsy Ramsey fant et to og et halvt sider langt brev på kjøkkenbenken i hjemmet sitt i Boulder i Colorado. Hennes seks år gamle datter var bortført, og kidnapperne krevde 118.000 dollar dersom ekteparet Patsy og John ønsket den lille jenta si tilbake i god behold. Febrilsk løp moren til fasttelefonen og ringte til politiet, som ankom huset tre minutter senere.

Politiet fant ingen tegn til innbrudd. En politimann skal ha stanset ved kjellerdøren, som han observerte var låst. Det var nettopp der, innenfor den stengte døren, at den lille jenta senere skulle bli funnet.

Jenta ble funnet død i familiens hjem andre juledag 1996. Foto: David Zalubowski / AP/NTB

Drept i kjelleren

Familien ble bedt om å lete gjennom huset for å se om noe ikke var som det skulle, samtidig som politiet igangsatte søk etter barnet. Det var da seksåringens far, John Ramsey, fant datteren sin død i kjelleren.

Bildet viser deler av brevet som ble funnet på kjøkkenbenken i huset. Foto: Boulder Police Department

JonBenet ble funnet dekket i gaffatape fra topp til tå, med hender og føtter bundet med nylontråd. Faren løftet datterens livløse kropp og bar henne opp i stuen. I mellomtiden hadde slektninger og venner av familien samlet seg i Ramsey-huset og kjøkkenbenken hadde blitt vasket. Dette og flyttingen av jentas kropp gjorde at viktige bevis ble ødelagt.

Obduksjonsrapporten viste at jenta ble drept som følge av kvelning og stump vold mot hodet. Det ble funnet sæd på jentas klær, men rettsmedisinere kunne ikke konkludere med om jenta hadde blitt utsatt for et overgrep eller ikke. Dette er i ettertid endret som følge av funn av blod i jentas truse.

Foreldrene ble hovedmistenkt

Politiet pekte seg tidlig ut hovedmistenkte i saken, jentas foreldre. Det skulle vise seg at det over to sider lange brevet hadde blitt skrevet med en penn tilhørende husstanden, og dermed måtte ha blitt skrevet på stedet. Politiets tror brevet var plantet for å villede politiet, og de eneste fingeravtrykkene funnet på brevet tilhørte moren Patsy og etterforskerne som hadde tatt i brevet før det ble sikret som bevis.

Saken ble aldri oppklart.

Jentas foreldre ble tidlig utpekt som politiets hovedmistenkte. Foto: Reuters/NTB

Ny DNA-teknologi gir håp

I desember 2003, syv år etter drapet, klarte etterforskere å hente ut nok DNA-materiale fra jentas truse som til sammen utgjorde en DNA-profil. DNA-et, som tilhørte en mann, ble kjørt gjennom FBIs database uten hell. Nå håper politiet at nøkkelen kan ligge i ny teknologi.

I en pressemelding skriver Boulder Police Department at de nok en gang driver med aktiv etterforskning i håp om å kunne løse den 25 år gamle drapsgåten. Ved hjelp av fersk DNA-teknologi har politiet håp om å omsider finne veien til morderen.

Så langt har politiet sjekket over 2100 tips og ledetråder, besøkt 19 delstater og intervjuet over 1000 personer tilknyttet jenta som ble kjent gjennom sin deltakelse i skjønnhetskonkurranser for barn i USA.

Jentas mor Patsy Ramsey gikk bort i 2006 som følge av eggstokkreft.