Det var mandag at det gikk galt da en F-35 skulle lande på hangarskipet USS Carl Vinson i Sør-Kina-havet. Flyet krasjet i skipet før det gikk over bord og sank i det svært dype havet. Syv personer ble skadd, inkludert piloten som klarte å skyte seg ut av flyet, sa det amerikanske forsvaret i en pressemelding mandag.

F-35 er er et multirolle, femtegenerasjons jagerfly og er blant verdens mest avanserte flytyper. Det var under et rutineoppdrag at ulykken fant sted.

– Kina kan gjemme seg bak et skalkeskjul

USA er allerede godt i gang med en lete- og hevingsaksjon fra havets dyp. De jobber på spreng i frykt for at Kina skal komme dem i forkjøpet, og få tak i flyet før de selv har klart å lokalisere det.

Kina har så langt ikke gått ut offentlig med ulykken, som fant sted i farvannet de hevder å ha krav på. Ifølge analytiker Carl Schuster kan man nærmest ta det forgitt at de allerede er på leting etter flyet.

– Beijing kan bruke frykten for at flyet utgjør miljøtrussel som skalkeskjul for å få hentet opp det opp raskt, sier Schuster til CNN.

Flyet krasjlandet på USS Carl Vinson, som her er avbildet med HMS Queen Elizabeth, USS Ronald Reagan og skip tilhørende det japanske og det filippinske forsvaret. Foto: Gray Gibson / U.S. Navy/AP/NTB

– Kina har ikke nervene til å gjøre dette

Analytiker Collin Koh er av en annen oppfatning, og tror ikke Kina vil ta sjansen.

– Kina vet at dersom de gjør dette risikerer de at konflikten eskalerer, og det tror jeg ikke de har nervene til å gjøre, sier Koh.

Han mener likevel at Kina på ingen måte vil holde seg på avstand og regner med at en «en kinesisk sky» trolig vil henge over den amerikanske lete- og redningsaksjonen.

Det amerikanske forsvaret anslår at oppdraget kan ta opp mot 120 dager, men Koh spørsmål ved om det ikke ville være bedre å torpedere flykroppen.

– Burde man virkelig la døren stå åpen og risikere et sikkerhets-bonanza hvor amerikansk intelligens kommer på avveie? spør Koh.

Det regnes som svært sannsynlig at USA henter opp flykroppen fremfor å ødelegge den.