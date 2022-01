Sveriges vaksinekoordinator, Richard Bergström har forhandlet om vaksinedoser på vegne av EU, og har blant annet sikret doser både til Sverige og Norge.

Han går nå hardt ut mot kritikerne som mener europeerne bør avstå fra en tredje dose for å i stedet gi dosene til noen andre.

– Å si at man ikke skal ta den tredje dosen, er litt som å si at du skal knekke blodtrykksmedisinen din i to, eller ta antibiotika i to dager i stedet for fem, sier Richard Bergström til Dagbladet.

Helt nødvendig

Bergström ser på den tredje vaksinedosen som en nødvendig del av vaksineringen, og mener kravet om en tredjedose bør inn i EUs coronasertifikat.

– Min oppfatning er at ingen er «fullvaksinert» før de har fått tre doser. All evidens tilsier at mRNA-vaksinene er tredosevaksiner. Det beste å gjøre akkurat nå, midt i en omikronbølge, er å «boostre» alle så fort som mulig – så lenge vi har tilgang på doser, sier han til avisa.

Hvis man da konstaterer at vaksinene er tredosevaksiner, mener Bergström det er rart om vi bestemmer oss for å avbryte vaksineringen for å gi dosene til noen andre.

I Norge anbefaler FHI per nå at personer mellom 18 og 44 år, som er i risikogruppen eller i utvalgte stadier av graviditet, bør vaksinere seg med tredje dose.

For andre i den aktuelle aldersgruppen anbefaler FHI at de kan vaksinere seg med tredje dose hvis de selv vil.

WHOs Europa-sjef Hans Kluge. Foto: Alberto Pizzoli / AFP / NTB

– Oppfriskningsdoser vil forlenge pandemien

Rett før jul gikk WHOs Europa-sjef Hans Kluge ut og sa at oppfriskningsdoser er det klart viktigste forsvaret mot omikron.

Samtidig gikk WHO-leder Tedros Adhanom Ghebreyesus ut og sa at programmer som gir boosterdoser til alle sannsynligvis vil forlenge pandemien, snarere enn å avslutte den.

Dette fordi vaksineforsyningene ville bli omdirigert til land som allerede har høy vaksinasjonsdekning, noe som ifølge Ghebreyesus vil gi viruset større mulighet til å spre seg og mutere.

WHO-leder Tedros Adhanom Ghebreyesus. Foto: Fabrice Coffrini / Reuters / NTB

Han ba derfor verdenssamfunnet om å prioritere målet om å fullvaksinere 70 prosent av befolkningen i alle land innen midten av 2022, og minnet på at det først og fremst er uvaksinerte som havnet på sykehus, ikke personer som ikke har fått boosterdose.

– Vi kan gjøre begge deler

Bergström understreker at han ikke er uenig med Ghebreyesus, og at de ulike synspunktene fra WHO-lederne ikke nødvendigvis utelukker hverandre.

I land med lav vaksinasjonsdekning, som i tillegg eventuelt har vaksinemangel, er Bergström enig i at man må prioritere å gi dose én og to til uvaksinerte som risikerer å dø, heller enn å «boostre» de få som er vaksinert.

Han understreker derimot at vi her i Europa har den luksusen av å ikke ha vaksinemangel. Og at vi dermed kan gjøre begge deler.

Vaksinekoordinatoren mener også at nødvendigheten av dose tre har endret seg siden i fjor, og at vi nå ser at særlig eldre, som fikk første dose tidlig i fjor, nå har lavere beskyttelse.

Han mener derfor det ville vært helt absurd å ikke handle etter den nyeste kunnskapen, og avstå fra en tredje dose, når så mye tyder på at vi trenger den.

Ikke bare vaksinemangel

Ifølge Bergström har EU vaksinert 350 millioner mennesker med to doser, og samtidig begynt å gi en tredje dose. Til sammen skal EU ha fått levert rundt en milliard doser. Samtidig har EU solgt like mange til land som Canada, Mexico og Japan, og donert 400 millioner doser, flesteparten gjennom Covax, sier han.

Dermed mener han at Europa har lyktes med å gjøre begge deler.

I tillegg påpeker Bergström at vaksinemangel ikke er det eneste problemet, men at mange land også sliter med lav vaksineopplsutning.

Han viser til at i gjennomsnitt har landene som kvalifiserer til vaksinestøtte gjennom Covax cirka 30 prosent fullvaksinerte.

Også i-land som Bulgaria og USA har problemer, legger Bergström til, som mener forskjellene til tider overdrives.