Overvåkningsbilder av den radmagre og spake guttens gråtkvalte hulking få dager før han døde, sjokkerte retten i Storbritannia i forrige uke.

I ett av klippene sier gutten «ingen er glad i meg». Mens han i et annet syv ganger gjentar: «Ingen kommer til å mate meg».

Bakgrunn: Arthurs (6) siste timer: – Ingen er glad i meg, ingen vil mate meg

– Den ondskapsfulle og inhumane behandlingen Arthur mottok, var en bevisst handling av dere og dere avfeide hans rop om hjelp som uskikkelighet, sa dommer Mark Wall i retten under domfellelsen mot Arthurs far og stemor fredag, ifølge BBC.

Ikke vist noe tegn til anger

Han tegnet også et bilde av de to som «ondskapsfulle og sadistiske», samt at de ikke hadde vist noe tegn til anger ut over å synes synd på seg selv.

Faren Thomas Hughes (29) ble dømt til 21 års fengsel, mens stemoren Emma Tustin (32) ble dømt til livstid i fengsel, med en minstetid på 29 års fengsel for mishandlingen og drapet på gutten.

Seks år gamle Arthur Labinjo-Hughes fra Solihull i Storbritannia kollapset mens han var alene med stemoren i hjemmet og døde på sykehus med omfattende skader til hodet 17. juni i 2020.

Både stemoren og faren har innrømmet å ha «irettesatt» gutten, men nekter straffskyld for å forvolde hans død. Tustin nektet å være til stede i retten under domsavsigelsen.

Tortur-regime

Dommer Wall kalte det en av de verste og mest urovekkende sakene han hadde jobbet med, og mente det var ekstra urovekkende at Tustins to egne barn «levde et lykkelig og bekymringsfritt liv, mens Arthur i samme hus ble utsatt for utenkelig mishandling».

Seks år gamle Arthur døde av hodeskader på sykehus i fjor sommer. Nå er faren og stemoren dømt for drap og tortur av sønnen. Foto: West Midlands Police

Gutten skal ha blitt tvunget til å stå opp mot 14 timer i strekk og ble nektet mat og drikke. Ifølge aktoratet skal hun også ha servert gutten mat med alt for mye salt, noe som kan være livsfarlig.

Sammen med de sjokkerende overvåkningsbildene, ble det også lagt frem meldinger mellom faren og stemoren om sønnen i retten.

Stemoren skal ha sendt klipp av at gutten gråt til faren med meldinger som «Nå har han begynt igjen», «holder på fortsatt». I enkelte av klippene skal Arthur ha ropt etter onkelen og bestemoren.

Retter pekefinger mot myndighetene

– Det er tydelig at Arthur ble sviktet av de samme myndighetene som vi, som et samfunn, tror at er der for å sikre sikkerheten til alle, sa bestemor Joanne Hughes i en uttalelse til retten.

Hun sa at seksåringen var sollyset i livet deres, og mente at det britiske barnevernet også hadde skyld i hans skjebne, da det hadde vært flere bekymringsmeldinger rettet mot paret, uten at det ble tatt grep.

Arthurs biologiske mor sitter også i fengsel. I en uttalelse via hennes mor, sa hun at «livet som jeg kjenner det, vil aldri bli det samme» og at sønnen var «lyset i livet hennes».

Drapet har rystet landet og selv statsminister Boris Johnson har uttalt seg om saken, som han omtaler som «dypt urovekkende». Supporterne til Arturs favorittklubb, Birmingham City, har også satt opp et banner til hans minne på hjemmearenaen.