For under en måned siden spådde flere eksperter at flere land i løpet av 2022 ville oppleve slutten på pandemien.

Gjennom en kombinasjon av tidligere coronasykdom og vaksiner var det forventet at covid-19 skulle bli en endemisk sykdom, altså en sykdom som kommer og går i sesong, men som ville gi mindre alvorlige utbrudd.

Det var frem til omikron kom på banen i november.

– Verdenslederne må handle

Den enormt raske spredningen av omikronvarianten og variantens tilsynelatende sterke evne til å smitte mennesker som tidligere har hatt corona, eller er vaksinerte, bekymrer. Det undergraver også forskernes håp om at flere land kunne se slutten på pandemien neste år.

Det skriver nyhetsbyrået Reuters.

Nå har flere land, inkludert Norge, gjeninnført mange av coronatiltakene for å unngå at smitten sprer seg mer enn den allerede har gjort.

Flere eksperter mener også at vaksinen er den beste og tryggeste måten å komme ut av pandemien på. I Norge har FHI nå lovet at alle over 18 år skal få tilbud om en tredje oppfriskningsdose innen utgangen av februar.

Virolog ved University of Saskatchewan i Canada, Dr. Angela Rasmussen, mener derimot verdenslederne må ta mer ansvar hvis vi skal unngå at 2022 blir lik 2021.

– Folk er lei av pandemien, og Gud vet at jeg er det, men med mindre vi raskt får presset lederne våre til å ta grep, vil 2022 bestå av mye av det samme som vi så i 2021, sier hun til Reuters.

Må tilpasse oss nye varianter og utbrudd

Selv om corona blir en mer endemisk sykdom, må vi forberede oss på å til stadighet måtte tilpasse oss nye varianter og nye utbrudd, og leve med at det til visse tider vil være tryggere å gjøre ting enn til andre tider. Det sier administrerende direktør i folkehelseinitiativet Resolve to Save Lives, Dr. Tom Frieden. Han har tidligere vært direktør for det amerikanske smittevernbyrået CDC.

Også ekspert på infeksjonssykdommer ved Johns Hopkins Center for Health Security, Dr. Amesh Adalja, mener vi må bli vant til at folk vil dø av coronasykdom også i fremtiden.

– Det kommer alltid til å være et grunnleggende antall coronatilfeller, sykehusinnleggelser og dødsfall. Mange mennesker har ennå ikke godtatt dette, sier han til Reuters.

Spesialist på infeksjonssykdommer ved New York Univeristy, Dr. Celine Gounder, tror det vil ta tid før verden går fra pandemi til en endemisk sykdom. En stor årsak er at det fortsatt er mange mennesker som ikke er vaksinerte i verden.

Ekspertene spår derfor et 2022 hvor verden må fortsette å leve med lokale tiltak, bruk av munnbind, sosial distansering og mer vaksinering.