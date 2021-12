Moderna: Oppfriskningsdose beskytter mot omikron

Selskapet sier at foreløpige data viser at oppfriskningsdosen øker antistoffnivået 37 ganger mer hos mottakerne av den, sammenlignet med personer som bare har tatt to doser , skriver Financial Times.

Pfizer og Biontech har tidligere uttalt at en oppfriskningsdose fra dem vil øke antistoffnivået 25 ganger, men det er en mulighet for at studiene ikke er direkte sammenlignbare.

Til tross for de gode resultatene fra oppfriskningsdosen sa Moderna-direktør Stephane Bancel mandag at selskapet vil fortsette å utvikle en egen vaksine rettet mot omikronvarianten, i tilfelle det blir nødvendig med en slik vaksine i fremtiden.