Til tross for en rekke tiltak og gode rutiner har et smitteutbrudd oppstått om bord på rederiet Royal Caribbeans største skip. Ifølge selskapet skal 48 personer ha testet positivt mens skipet lå til kai i Miami i helgen, skriver CNN.

6000 om bord

Royal Caribbean ble grunnlagt i Norge i 1968, opprinnelig som norskeide Royal Caribbean Cruise Line (RCCL) med hovedkontor i Miami i Florida. Rederiet er én av de største cruiserederiene i verden, og eier verdens største cruiseskip, The Symphony of the Seas. Skipet kan bære 6000 passasjerer og i sommer innførte selskapet en rekke tiltak som skulle holde skipet «covid-fri».

Alle smittede er satt i karantene. Foto: Jon Nazca / Reuters/NTB

Alle reisende over 12 år samt besetningen om bord må være fullvaksinert, og rederiet anbefaler på det sterkeste at dem som får tilbud takker ja til oppfriskningsdose i forkant av reisen. Foreldre som reiser med uvaksinerte barn må vise til at barnet har testet negativt, og barnet må ta fersk test ved terminalen før seilaset.

98 prosent av de smittede er fullvaksinert

Nå har minst 48 personer testet positivt etter at en passasjer først ble bekreftet smittet. Ifølge rederiet var 95 prosent av alle om bord fullvaksinert, hvor de uvaksinerte er barn under 12 år. Blant de som har testet positivt så skal 98 prosent være fullvaksinerte personer.

Det vites foreløpig ikke om smitteutbruddet er forårsaket av omikron-varianten som for øyeblikket sprer seg i verden.

Rederiet har satt alle smittede i karantene, og alle om bord er pålagt å bruke munnbind.