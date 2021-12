Ukrainske stridsvogner fraktes til Luhansk-regionen, Ukraina, søndag, desember. 12. 2021. EUs utenriksministre møttes mandag for å diskutere hvordan man kan hindre trusselen om en mulig ny russisk invasjon av Ukraina og hvilke tiltak som skal iverksettes dersom Moskva skulle bestemme seg for å sende sine tropper over grensen. (AP Photo / Andriy Dubchak) Foto: Andriy Dubchak / AP