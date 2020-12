Carola Häggkvist opprettet denne uken en profil på den populære sjekkeappen Tinder i håp om å finne lykken. Men håpet for 54-åringen ble kortvarig.

I et innlegg på Instagram skriver Carola at kontoen hennes ble stengt etter kort tid.

«På mindre enn 24 timer! Første gangen noensinne jeg har gått inn her. Livet som kjendis … Ikke alltid fordeler. Folk, eller kanskje Tinder selv, tror at man er en falsk konto. Jeg ble så paff når det her skjedde, og følte meg utestengt uten noe som helst forklaring», skriver Carola i innlegget.

Det er ikke noe nytt fenomen at kjendiser får kontoene sine sperret på Tinder. Ofte ligger det nemlig en mistanke bak om at kontoen er falsk.

«Hva har skjedd, og hva har jeg gjort feil? Vet at noen av de interessante mennene jeg hadde startet samtaler med på den korte tiden jeg fikk begynte å lure på hvorfor jeg ikke kom tilbake til dem. Men da hadde nok Tinder allerede stengt meg ute».

I november 2019 ble det kjent at Carolas forhold med Jimmy Källqvist hadde tatt slutt etter fem år som kjærester.

Tinder har ikke kommentert saken, melder Dagbladet.