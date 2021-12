Kokk dømt etter å ha matforgiftet gjester

En britisk kokk er dømt til fire måneders betinget fengsel, med en prøvetid på 12 måneder, etter at én person døde og 31 andre fikk matforgiftning av hans gjeterpai (shepard’s pie).

Hendelsen dateres tilbake i 2018 i forbindelse med et arrangement i regi av Holy Trinity-kirkens menighet i puben Crewe Arms i landsbyen Hinton-in-the-Hedges i Northamptonshire.

Hadde hastverk

Kokken, den 40 år gamle John Croucher, innrømmet under rettsaken nylig, at han forhastet seg, og derfor ikke tilberedte kjøttdeigen riktig, skriver The Guardian.

Croucher fortalte at han hadde jobbet på kjøkken i 20 år, og sa han nå var en bedre kokk på grunn av den forferdelige hendelsen.

Ifølge dommen skal den 92 år gamle Elizabeth Neuman ha dødd av en gastrointestinal blødning forårsaket av hyppig oppkast.

Croucher skal ha unnlatt å steke kjøttet ordentlig for så å lagt det i en kjele plassert i isvann. Deretter måtte han dra, og dekket kjøttet med plastfolie og satt den i kjøleskapet over natta.

Neste dag skal han ha stekt kjøttet på nytt, og tilsatte varm potetmos. Han skal ikke ha målt temperaturen på maten da den ble servert.

Også puben ble straffet

Kirken ønsket ikke å straffe puben, dens eier Neil Billingham eller Croucher. Dommeren viste derimot bekymring over matsikkerheten til puben, som fra 2015 til 2017 gikk fra tre til én stjerne under inspeksjoner tatt av det britiske mattilsynet FSA.

Tilbake i 2019 fikk derfor eier Billingham 9000 pund (nesten 109.000 norske kroner) i bot, og ble dømt til å betale 1000 pund (ca. 12.000 kroner) i rettskostnader. Puben ble bøtelagt med nesten 3000 pund (litt over 36.000 kroner).