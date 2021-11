Kan komme nye tiltak mot omikron – FHI tror vi slipper unna nedstengninger

Den nye virusvarianten er førjulsgaven ingen hadde ønsket seg. I dagene og ukene fram mot jul ønsker FHI at lokale utbrudd av omikronvarianten skal slås ned.

Det kan i ytterste konsekvens føre til nedstengninger hvis varianten sprer seg som villsmitte slik deltaviruset gjorde det i Nordre Follo og Oslo-regionen i januar.

FHI og Helsedirektoratet er samstemte i at varianten som trolig vil ta over i Norge når den først kommer, foreløpig må bremses. Det skal kjøpe helsemyndighetene tid til å få oversikt og komme lenger med vaksineringen.

Fortløpende vurdering

– Vi har tett og løpende dialog med FHI om utviklingen. Omikronvarianten er ennå ikke påvist i Norge, men det er en mulighet for at den er kommet hit uten at den er påvist. Vi iverksatte flere tiltak på fredag og vil fortløpende vurdere om det er behov for ytterligere tiltak, skriver Kjerkol til NTB.

Tiltakene som ble innført før helga er innreisetiltak. Alle reisende fra åtte land sør i Afrika må i karantene ved ankomst til Norge.

– Føre-var-tiltak som dette tar sikte på å forsinke innførselen av viruset til landet mens man skaffer mer kunnskap og vaksinerer flere, sier Kjerkol.

Anbefalt flere tiltak

Helsedirektør Bjørn Guldvog sa fredag til NTB at de har lagt fram flere konkrete tiltak til regjeringen, men at det er opp til regjeringen å innføre disse.

Et fåtall mennesker å se i Karl Johans gate i Oslo under nedstengningen i vinter. Foto: Erik Johansen / NTB

– Vi vet at FHI følger utviklingen internasjonalt og vil samarbeide med de medisinsk-mikrobiologiske laboratoriene og kommunelegene i landet om å oppdage omikronvarianten i Norge, sier Kjerkol.

FHI skriver i sin risikorapport at den nye varianten trolig er mer smittsom, men at det ikke er sannsynlig at den fører til mer alvorlig sykdom. Det er fortsatt uvisst om vaksinene beskytter like godt mot den.

Tror ikke på nedstengninger

Da deltasmitten fikk spre seg som villsmitte i Nordre Follo i januar, ble til slutt hele Oslo-regionen stengt ned. Overlege Preben Aavitsland i FHI tror ikke det samme vil skje nå.

– Det er ikke sikkert at slike utbrudd skal håndteres på noen annen måte enn det vi gjør med utbrudd i dag. Det kommer an på hvor alvorlig sykdomsvarianten viser seg å gi, sier Aavitsland.

– Det er ikke sikkert det er nødvendig med noen nedstenging for å slå ned et utbrudd. De fleste utbrudd det siste året har kommunene slått ned uten nedstenging, påpeker han.

Kostnad og nytte

FHI skriver i sin rapport at kostnadene ved strenge tiltak må veies opp mot nytten ved å bremse omikronutbredelsen i Norge.

Den bremsingen har også Helsedirektoratet gitt uttrykk for at er viktig i denne fasen.

– Man kjøper seg altså tid for å vaksinere flere med tredje dose og for å få mer kunnskap om varianten. Jeg tviler på at slike strenge tiltak blir aktuelle, sier Aavitsland.

Endringer som gir vaksineuro

I risikorapporten skriver FHI at omikron allerede kan være i Norge. Det anses ikke sannsynlig at varianten gir mer alvorlig sykdom, men den er trolig mer smittsom.

FHI skriver at det er for tidlig å si om det er lavere vaksinebeskyttelse mot varianten. Det er imidlertid påvist flere endringer i områder i viruset som fra før er kjent å gi mer motstand mot nøytraliserende antistoffer.

Det vil trolig komme mer svar om vaksinebeskyttelsen i løpet av en uke, mener FHI.

– Det vil være fra nøytralisasjonsstudier i laboratoriet. Der tester man om blod fra vaksinerte kan stoppe viruset i laboratoriet, sier Aavitsland.

– Det vil ta noen uker før vi får studier fra den virkelige verden som viser om vaksinerte er mer utsatt for smitte med omikronvarianten enn med deltavarianten, legger han til.