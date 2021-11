De var landets kjæledegger. Den lille klubben fra Chapecó i det sørlige Brasil. Chapecoense hadde i 30 år spilt på lavere nivåer, men hadde begynt en eventyrlig klatring i divisjonene. Fra 4. divisjon i midten av 2000-tallet til å rykke opp til selveste Serie A i 2013.

I 2015 får de så god plassering i Serie A at de får muligheten til å spille mot storlag fra resten av Sør-Amerika i Copa Sul Americano, Sør-Amerikas motsvar til Europaligaen.

«Det er blitt sagt at laget «spiller med 13 mann». Den tolvte er et ustoppelig hjemmepublikum, og den 13. er regnet som alltid øser ned og gjør kampene på Chapecó stadion til et mareritt for besøkende lag», skriver NRKs korrespondent Arnt Sefansen, om laget som gikk helt til finalen i Copa Sul i 2016.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Spillere fra Chapecoense som feirer seieren mot San Lorenzo i semifinalen i Copa Sudamericana. De kom seg aldri frem til finalen. Foto: Paulo Whitaker / Reuters

Chartret fly

De skulle møte Atletico Nacional fra Medellin i Colombia i Copa Sul-finalen. Den skulle spilles i Medellin 30. november. Den finalen nådde de aldri frem til.

For 28. november skal laget fly til Colombia med charterselskapet LaMia Airlines fra Bolivia. På grunn av ICAOs flyregler får ikke selskapet lov til å fly direkte mellom Brasil og Colombia, siden det er fra Bolivia. Derfor måtte fotballaget først fly med rutefly fra Sao Paulo til Santa Cruz i Bolivia, der LaMias Avro RJ85-fly sto klart til å frakte dem videre til Medellin.

Og det er allerede her det tas skjebnesvangre avgjørelser som får fatale konsekvenser for de 77 personene om bord.

Tok sjansen på å ikke mellomlande

For avstanden mellom de to byene er helt i grenseland for rekkevidden til firemotors-passasjerflyet. Det blir egentlig bestemt mellom kapteinen og førstestyrmann at flyet må ta en mellomlanding i Cojiba ved grensen mellom Bolivia og Brasil for å sikre nok drivstoff, men dette skjer ikke.

Flyet letter fra Santa Cruz med 9037 kilo drivstoff og besetningen forventer å bruke 8858 kilo drivstoff på turen. Kapteinen tar sjansen på å klare distansen uten mellomlande. Flyet er allerede forsinket da en spiller ønsket å hente et videospill fra bagasjen sin og kapteinen frykter at han ikke vil rekke innom Cojiba før flyplassen stenger for natten.

Varsellampene tennes

Tre timer ut i flyturen, klokken 21.16 begynner drivstoff-varslene å dukke opp i cockpiten. Flyet er da 143 kilometer fra Bogota og Colombias hovedflyplass, mens det fortsatt er 333 kilometer til Medellin. Kapteinen velger å ikke avbryte, men fortsetter mot Medellin.

Innen 21.30 kommer de i luftrommet til Medellin og har begynt nedstigningen. Der blir flyet satt i ventemønster. Ett annet fly har problemer og prioriteres av flygelederne. Kapteinen velger å ikke melde fra at flyet har kritisk lave drivstoffnivåer.

Først da de får beskjed om at de må forvente ytterligere forsinkelser melder han fra om at de må ha prioritet. Klokken 21.49 får flight 2933 tillatelse til å lande øyeblikkelig.

Klokken 21.52 erklærer kapteinen at de er tom for drivstoff, ett minutt senere stopper motorene på høyre side. Omtrent to minutter senere stopper også de to siste motorene. I tillegg til at motorene har sluttet å virke, melder kabinen også om elektriske problemer. Klokken 21.55 mister flygelederne kontakt med flyet.

– Falt ned fra himmelen

– Det var veldig stille. Vi fikk ikke vite noe over høytaleranlegget. Så begynte vi å falle.

Det kommer ingen eksplosjon da LaMia 2239 treffer Cerro Gordo-fjelltoppen utenfor Medellin. Det er ikke noe drivstoff igjen som kan ta fyr. Flyet knekker likevel i to og flydeler ligger spredd over et stort område. 71 av de 77 personene om bord omkommer, 19 av dem fotballspillere, 21 journalister.

71 av de 77 som var om bord i flyet som styrtet utenfor Medellin i Colombia, omkom i ulykken. Foto: Reuters / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

– Ikke mange mennesker på jorden har gått gjennom det øyeblikket før. Ett sekund er du på vei til å nå drømmene dine med alle vennene dine og alle er glade. Og så i det neste slår alt i flyet seg av og du faller ned fra himmelen , minnes Jackson Follman overfor The Players Tribune. Keeperen var en av tre spillere som overlevde flystyrten, men han måtte amputere det ene beinet og kunne aldri spille for klubben igjen.

– Inne i flyet kan man ikke gjøre noe. Du kan ikke løpe, du kan ikke gråte eller be om hjelp. Du kan ikke engang spørre om hvorfor. Alt du kan gjøre er å be og etterlate livet ditt i guds hender.

Jakson Follman, Alan Ruschel og Helio Neto var de eneste tre spillerne som overlevde flyulykken. Her under en pressekonferanse i 2017. Foto: Fredy Builes / Reuters

«Gutteengelen»

En av de første som kommer frem til ulykkesstedet er 15 år gamle Johan Alexis Ramírez. Han får kallenavnet «Gutteengelen» for sin innsats på skadestedet de første kaotiske minuttene. Han og faren kjente fjellet og kunne guide redningsmannskapene gjennom gjørmen og mørket slik at de kommer frem tidsnok til å finne overlevende. Han og faren er også med på å redde ut tre av de overlevende.

– De begynte å flytte de skadde, men de jobbet seg opp langs en sti mot toppen og det gikk sakte, så vi fortalte dem at det var en enklere og raskere vei, mintes han overfor The Colombian.

En fotballverden i sorg

Morgene etter flystyrten våkner Chapecó opp til nyheten om at fotballaget deres er borte. Kun tre av lagets 22 spillere overlever. I tillegg er det en flytekniker, en flyvertinne og en journalist som kommer levende fra krasjen.

71 av de 77 som var om bord i charterflyet som styrtet utenfor Medellin i Colombia omkom i ulykken, blant dem 21 journalister og 19 av spillerne på det brasilianske fotballaget Chapecoense. Foto: Reuters / NTB scanpix Foto: NTB scanpix

En hel fotballverden var i sorg. Atletico National tilbydde at Chapecoense skulle tildeles seieren i Copa Sul-finalen i honnør til de døde. Lag fra hele Brasil tilbød gratis spillere, slik at laget kunne gjenreise seg igjen og det kom sympati-meldinger fra hele verden.

Fotballverden har blitt rammet av flytragedier tidligere, både Superga-ulykken da de italienske Serie A-vinnerne Grande Torino mistet 18 spillere og Munchen-ulykken da Manchester United mistet åtte spillere.

Likevel var dette mer enn en fotballtragedie – det var en forbrytelse.

Flyselskapets brokete økonomi

Det var et fly av denne typen som styrtet utenfor Medellin i Colombia. Foto: Reuters / NTB scanpix

Flyselskapet La Mia var i store økonomiske vansker og kaptein Miguel Quiroga var også medeier i flyselskapet. Selskapet hadde spesialisert seg på å fly fotballag, men var i store vansker. Forsikringen på flyet var utløpt og man anklager kapteinen for at motviljen mot å etterfylle drivstoff på flyet skyldes den økonomiske situasjonen til selskapet. De skal også tidligere ha flydd samme distanse med minimalt med drivstoff.

Flyhavarikommisjonen konkluderte med at pilotene hadde levert fra seg en ufullstendig flygeplan uten å planlegge for tilstrekkelig drivstoff-reserver. Så sent som i september i år ble flygelederen, som godkjente flygeplanen før flyet forlot Bolivia pågrepet. Den bolivianske flygelederen hadde siden hendelsen holdt seg skjult i Brasil, da han mente seg forfulgt av bolivianske myndigheter.

Flyselskapet fikk i desember flylisensen sin suspendert av bolivianske luftfartsmyndigheter, og begjærte seg konkurs kort tid etter.