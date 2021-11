Det er med sorg at superstjernens presseteam bekrefter at en av Brasils største sangstjerner er død. Hun befant seg om bord i et privatfly med fire andre personer på vei fra hjembyen Goiania til Caratinga da flyet gikk ned, skriver New York Post.

Ifølge brasilianske etterforskere var flyet på vei inn for landing da ulykken inntraff. Bilder viser flyvraket som ligger i bunnen av et fossefall. Landets president Jair Bolsonaro tok til sosiale medier for dele sin sorg over den tragiske hendelsen.

– Hele landet er i sorg over tapet av en stjerne, og vi sitter igjen med en følelse av å ha mistet noen som sto oss nær, skriver presidenten i et Instagram-innlegg.

Flyet ble funnet i bunnen av en foss i delstaten Minas Gerais. Foto: Minas Gerais Military Firefighters Corps/AP/NTB

En av landets største fotballstjerner tok til Twitter for å dele sin forferdelse over den tragiske nyheten.

– Jeg nekter å tro det, jeg rett og slett nekter, skriver Neymar da Silva Santos Júnior på Twitter.

Den 26 år gamle stjernen, som var countrysanger, vant en Grammy for sitt album «Em Todos os Cantos» i 2019. Samme år ble hun også nominert for albumet «Patroas».

Mendonça etterlater seg sin to år gamle sønn.