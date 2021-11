Patriot er et amerikansk mobilt missilforsvarssystem som har vist seg å være svært effektivt i flere skarpe konflikter.

En rekke land, deriblant Tyskland, Saudi-Arabia, Kuwait, Nederland, Japan, Israel, Polen, Sør-Korea, Spania, Taiwan, Qatar, De forente arabiske emirater og Hellas har allerede sikret seg det avanserte våpensystemet.

Nå er det Sveriges tur til å modernisere sitt luftvernvåpen og militære kapasitet.

– Dette er en veldig viktig dag for det svenske forsvaret og for Sverige. Vi starter en stor oppgradering av det svenske luftvern og det svenske luftforsvaret. Det er et vedtak som jeg har følt burde vært iverksatt for lenge siden, sier den svenske forsvarsministeren Peter Hultqvist til Aftonbladet.

– En stor oppgradering av det svenske luftforsvaret

Sveriges forsvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Pontus Lundahl / NTB scanpix

Sverige har de senere år vedtatt en betydelig opptrapping av sine forsvarsinvesteringer som en følge av økende spenning i sine nærområder.

Høsten 2020 vedtok den svenske Riksdagen å øke forsvarsbudsjettet til 89 milliarder svenske kroner i 2025, en økning på 29 milliarder på fem år. Satsingen innebærer den største opprustningen på flere tiår.

Bakgrunnen er den sikkerhetspolitiske situasjonen i nærområdene. Målet er at Sverige skal kunne klare seg i krig og krise i tre måneder, fram til internasjonal hjelp kommer.

– Dette er et signal til det svenske folket, et signal til våre partnere og til nærområdet, sa forsvarsministeren Peter Hultqvist da vedtaket ble kjent.

Sverige er ikke medlem av forsvarsalliansen Nato, men har likevel et nært samarbeid med sine nordiske naboland. I tillegg har Sverige tillatt amerikanske styrker og enheter fra andre Nato-land å trene på svensk territorium.

– Sverige hever sin militære kapasitet

Kjøpet av Air Defence System 103, bedre kjent som Patriot, har en prislapp på over ti milliarder svenske kroner.

– Vi tar enda et skritt for å skape en veldig stor militær utfordring for en eventuell motstander. Det styrker den transatlantiske forbindelsen for svensk del, det styrker vår troverdighet overfor partnerne vi samarbeider med, og gir et sikkerhetspolitisk signal om at Sverige hever sin militære kapasitet og tar den sikkerhetspolitiske situasjonen på alvor, sier luftforsvarssjef Carl-Johan Edström til avisen.

De første av til sammen fire bestilte Patriot-batterier er satt opp på den svenske sørøstkysten i Halmstad. Rakettskjoldet ble overlevert til det svenske Försvarsmakten torsdag i forrige uke. Etter planen skal systemet være operativt innen årsskiftet.

Krever 900 personer for å betjene Patriot



Samtlige fire batterier er planlagt overlevert i løpet av 2023. Innen utgangen av 2025 skal rakettskjoldet være komplett og klar til bruk, inkludert opplæring av mannskap til å betjene våpensystemet.

Flere hundre militært personell har allerede trent i lang tid på det kompliserte oppdraget og delvis fått opplæring i USA.



Det kreves om lag 900 mennesker for å betjene Patriot, inkludert transport, kommando- og kontrollsentraler, kraftverk, reservedelscontainere, ammunisjon og forsvar mot angrep på bakken.

Patriot-rakettene har en rekkevidde på rundt 80 kilometer. Disse kan lastes med to ulike missiler, spore 50 forskjellige mål samtidig og ha fem missiler i luften samtidig. Foto: AP

– Sverige vil kunne forsvare større områder og regioner

Rakettene har en rekkevidde på rundt 80 kilometer. Disse kan lastes med to ulike missiler, spore 50 forskjellige mål samtidig og ha fem missiler i luften samtidig. Patriot skal kunne slå ut både cruisemissiler, fly og ballistiske roboter.

Sverige kan nå for første gang skyte ned russiske Iskander-roboter, som kan representere en trussel mot svensk suverenitet.

– Nå går vi fra å kunne forsvare relativt små områder med luftvern, til å kunne forsvare større områder og regioner, konstaterer forsvarssjef Peter Hultqvist.

Rakettskjoldet brukt i flere kriger

Patriot ble konstruert på slutten av 1970-årene for bruk hovedsakelig mot fly, men ble videreutviklet i 1980-årene for forsvar også mot kortdistanse ballistiske (taktiske) missiler og kryssermissiler, ifølge Store norske leksikon.

Sverige bestemte seg for å kjøpe Patriot i november 2017 i konkurranse med det fransk-italienske systemet Samp/t. Rakettskjoldet har vært brukt i flere kriger og internasjonale konflikter, og har vist seg effektivt i å skyte ned fiendtlige missiler og fly.

Video: Sveriges nye stolthet: Dette er Gripen E