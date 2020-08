Sverige trapper opp i Østersjøen: Et signal til Russland

Det melder Dagens Nyheter. De tre fartøyene av Roputsja-klassen passerte øst for Gotland tirsdag. Ifølge avisen var det denne øvelsen, kombinert med krisen i Hviterussland, som fikk svenske myndigheter til å reagere.

Svenske marinefartøy er sendt til området, og det er utplassert bakkestyrker på Gotland.

– Vi er ikke naive



Forsvarsminister Peter Hultqvist sa tirsdag at opptrappingen er et signal til Russland.

– Vi er ikke naive på noen måte, vi har jo sett utviklingen over tid. Det vi nå gjør med denne øvelsen, som forsvaret gjennomfører og vi markerer støtte til, er jo å sende signaler både til våre partnere og den russiske siden om at vi står opp for svensk integritet og suverenitet, sier forsvarsministeren.

Det er særlig de siste dagene at den svenske militæraktiviteten er økt.

– Ikke opplevd siden den kalde krigens dager

Det svenske forsvaretomtaler situasjonen som mer spent enn på lenge.

– Omfattende militæroperasjoner er i gang i Østersjø-regionen, både russiske og vestlige, enkelte steder på en måte som vi ikke har sett siden den kalde krigen, sier innsatssjef i det svenske forsvaret Jan Thörnqvist.

Målet med den økte aktiviteten er å styrke overvåkingen sørøst og i sentrale deler av Østersjøen i luften og på sjøen. Det militære nærværet på Gotland blir også større.

Faren for angrep anses som lav



– Det pågår for tiden en russisk militærøvelse og vi har i tillegg marinefartøy og fly fra Nato i nærområdet, sier Thörnqvist.

Forsvaret vurderer faren for angrep mot Sverige som lav, og Thörnqvist sier folk ikke trenger å være urolig.

– Dette gjør vi for at vi skal kjenne oss trygge, sier han.

VIDEO: Slik kan Russland invadere Gotland