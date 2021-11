Den mexicanske byen Tulum, som ligger i delstaten Quintana Roo, har blitt mer og mer populær blant turister og kan anses som en av landets mest populære turistdestinasjoner. Men nå bør en kanskje tenke seg om to ganger før man tar seg turen til solsteiken i Mexico.

Turistdrap

I slutten av oktober mistet to kvinnelige turister livet i det som beskrives som et gjengoppgjør på en restaurant i Tulum. De omkomne har blitt identifisert som indiske Anjali Ryot og tyske Jennifer Henzold, skriver The Guardian. To tyske menn og en nederlandsk kvinne ble også skadet.

Etter den stygge hendelsen anbefalte det tyske utenriksdepartementet tyske borgere om å bli på hotellene sine dersom de befant seg i den mexicanske feriebyen.

Etterforskere undersøker åstedet ved restauranten der to turister mistet livet i mexicanske Tulum. Foto: Reuters

Soldater skal verne turistene

Morgenen etter skyteepisoden dukket det opp et håndskrevet skilt på markedet der skytingen fant sted.

«Dette var bare en advarsel», sto det blant annet på skiltet, som skal være skrevet av «Los Pelones». Denne gjengen har lenge jobbet for det fryktede Gulf kartellet.

Gulf kartellets rivalisering med erkefiendene i Jalisco New Generation kartell og Sinaloa kartellet har i det siste resultert i gjentatte voldsepisoder langs de hvite sandstrendene på Yucatán-halvøya i Mexico. Her ligger blant annet ferieperlen Tulum.

Ifølge New York Post har gjengkrigene blitt så ille at Mexicos president, Andres Manuel Lopez Obrador, har annonsert at de vil lage en «turist-bataljon» som skal verne landets besøkende med maskingevær. Soldatene blir stasjonert i turistenes gater fra og med neste uke.

Mexicansk politi patruljerer en av Tulums turiststrender. Foto: Daniel Slim / AFP

Ekspert: De gir blaffen

Amerikanske Robert Almonte anses som en ekspert på mexicanske karteller. Han forteller at det har vært en stor økning i kriminalitet på gatene i turistbyen Tulum.

– Det er sånn de responderer når rivaler kommer inn i det de anser som sitt område. De mister ikke noe søvn uansett hvem de skyter. Hvis uskyldige turister står i veien, gir de blaffen. Det er sånn de tenker, sier Almonte til New York Post.

Kjempeøkning i drapstilfeller

Til tross for den økende volden og gjengkriminaliteten i ferieparadiset Tulum, har president Lopez Obrador uttalt at landet vil fortsette å spytte penger inn i turistbyen. Foto: Pedro Pardo / AFP

Trenden i Quintana Roo ser bekmørk ut når man ser på utviklingen de siste årene. I 2015 ble det registrert 145 drap i delstaten. I 2020 hadde tallet økt med 333 prosent da det ble registrert 628 drap. Dette er altså i et område der 75 prosent av den lokale økonomien er basert på inntekter fra turister, ifølge mexicansk statistikk.

– Mexico gjør ingenting for å fikse dette problemet. Min frykt, for turister, er at du ikke kommer til å være et mål, men du sitter kanskje på bordet ved siden av et. Plutselig blir ferien din siste, sier Almonte.

Han blir ofte spurt om reising til Mexico, og anbefalingen hans er klinkende klar. Ikke dra.

Fortsetter satsingen

Til tross for den økende volden og gjengkriminaliteten i ferieparadiset Tulum, har president Lopez Obrador uttalt at landet vil fortsette å spytte penger inn i turistbyen.

Innen 2023 vil han ha en internasjonal flyplass i Tulum, i tillegg til en toglinje på nærmere 150 mil som skal koble de luksuriøse hotellene til noen av regionens mest historiske og økologiske områder.