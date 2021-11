– Mange av de tradisjonelle diplomatiske verktøyene og mekanismene som du og jeg vokste opp med under den kalde krigen, er ikke lenger der. Uten disse verktøyene og mekanismene er det større risiko for at eskalering kan føre til feilberegninger, sier sjefen for den britiske forsvarsstaben , general Nick Carter, i et intervju med CNN.

Nå advarer han mot det han omtaler som økt risiko for en utilsiktet krig med Russland, utløst av tilfeldigheter, og at den risikoen har vokst seg større enn under den kalde krigen.

– Jeg tror at vi er i en mye mer konkurranseorientert og multipolar verden enn vi var for bare 10 eller 15 år siden. Og jeg tror at konkurransen mellom stater og stormakter fører til økt spenning, sier Carter.

Giftig ordkrig



Uttalelsen kommer samtidig som spenningen mellom Nato-landet Polen og Russlands allierte Hviterussland øker. Landene har havnet i en giftig ordkrig i kjølvannet av den fastlåste migrantkrisen på grensen mellom de to landene.

Polens statsminister har karakterisert Hviterusslands lederskap for statsterrorisme, mens Hviterussland på sin side har advart mot et kraftig militært svar dersom situasjonen eskalerer.

Store russiske troppebevegelser



På grensen mellom Ukraina og Russland står titusenvis av russiske soldater oppmarsjert.

USAs utenriksminister Anthony Blinken har uttalt at USA ser med stor bekymring på troppebevegelsene og styrkeoppbyggingen langs grensen, og advarer Russland mot å invadere Ukraina.

General Nick Carter advarer mot unødvendig provokasjon, og at det i siste instans kan føre til feilberegninger og i verste fall krig.

Forverret forhold mellom Nato og Russland



Russlands president Vladimir Putin. Foto: Ivan Sekretarev / AP/NTB

Forholdet mellom Nato og Russland har forverret seg, og det er i dag ingen formelle møtepukter mellom de to rivaliserende forsvarsmaktene.

I oktober utviste Nato åtte medlemmer av Russlands delegasjon til forsvarsalliansen da Nato mener disse var etterretningsoffiserer.

Russland svarte umidelbart å la midlertidig ned arbeidet ved landets faste delegasjon til Nato, samt varslet nedstenging av Natos kontorer i Moskva.

– Truer den euroatlantiske sikkerheten

I mai ba lederne for ni østeuropeiske Nato-land forsvarsalliansen om å øke sin tilstedeværelse på østflanken som et vern mot Russland.

– Russlands aggressive handlinger og styrking av den militære kapasiteten i Natos umiddelbare nærhet, inkludert den siste tidens opptrapping i Svartehavet, ved grensen mot Ukraina og på den ulovlig annekterte Krim-halvøya, fortsetter å true den euroatlantiske sikkerheten, uttalte lederne i en felles erklæring etter et toppmøte .