Lørdag 9. oktober valgte San Bernardino County Sheriff's Department å igangsette en ny leteaksjon i området hvor den 30 år gamle kvinnen hadde forsvunnet for fire måneder siden.

Venner hadde tidligere gått til media for å legge ekstra press på politiet, som de mente ikke brukte nok ressurser på å lete etter den savnede kvinnen, skriver NBC News.

30 år gamle Lauren Cho blir beskrevet som en snill, omtenksom og kunstnerisk person av venner og familie. Bildet ble frigitt i sammenheng med forsvinningen. Foto: Morongo Basin Sheriff's Station

Få timer senere ble levningene etter et menneske funnet. De skulle vise seg å tilhøre Cho.

Gabby forsvant i nabo-delstaten

Gabby Petito (22) ble meldt savnet i starten av september, da hun var på tur med kjæresten i en van de hadde bygget om til en bobil. Saken fikk stor oppmerksomhet, og hun ble funnet drept 19. september.

Petito ble funnet i delstaten Wyoming.

– Vi forstår at folk er frustrert

Familien hevder på sin side at sakene ikke kan sammenlignes.

– Vi innser at disse to sakene fremstår svært like, og vi forstår at folk kjenner på frustrasjon når enkelte saker får mer oppmerksomhet enn andre. Men for oss som sitter på detaljene, så er ikke sakene like, skriver Chos familie på Facebook, ifølge avisen Independent.

Cho var på tur med vennene sine da hun ikke returnerte til AirBnB-en de leide sammen i California. Ifølge kompisen Cody Orell skal hun ha vært opprørt og ha forlatt området uten telefon eller vann.

Vennene meldte henne savnet da timene gikk og venninnen ikke vendte tilbake.

– Hun skulle møte noen, men sa ikke hvem

Ifølge kompisen planla Cho å møte noen søndag, men han vet ikke hvem.

– Hun skulle møte noen søndag, men ville ikke si hvem. Jeg ønsket ikke å grave mer i det, men nå skulle jeg ønske jeg gjorde det, sier Orell til lokalavisen High-Desert Star. Mandag forsvant hun.

Torsdag bekreftet politiet at levningene funnet tidligere i oktober tilhørte 30-åringen. Politiet opplyser ikke om dødsårsak, som de håper den endelige obduksjonsrapporten vil gi klarhet i.

Funnet død i åpent ørkenområde

Levningene ble funnet i åpent ørkenområde i utkanten av Joshua Tree nasjonalpark, ikke langt fra AirBnB-en hun hadde leid med vennene.

Ifølge politiet hadde de gjennomført flere søk i området i månedene før hun ble funnet.

Etterforskere fra San Bernardino County Sheriff’s ble koblet inn i saken etter at lokale politistyrker følte at de ikke kom lengre og hadde brukt alle midler.

Cho ble funnet få timer etter at spesialetterforskerne ble koblet inn i saken.

Det vites ikke om politiet mistenker at noe kriminelt kan ha funnet sted.