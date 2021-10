Søndag ringte telefonen på politistasjonen i Harris, Texas.

I den andre enden av røret fortalte en 15 år gammel ungdom at hans ni år gamle bror hadde vært død i over ett år, og at levningene hans fortsatt befant seg inne i leiligheten.

Skrekkfunn

Da politiet ankom åstedet gjorde de et skrekkfunn. Inne i leiligheten, sammen med levningene av det omkomne barnet, fant de 15-åringen som varslet dem og to yngre søsken på ti og syv år.

Barna var fysisk skadet og underernært, og politiet har ikke fastslått hvor lenge de har vært forlatt i leiligheten. De tre barna ble fraktet til sykehuset for videre undersøkelser.

– Det ser ut som at levningene har vært her i en lengre periode, og da vektlegger jeg «lengre», sier sheriff Ed Gonzalez ifølge CBS-kanalen i Dallas.

På en pressekonferanse utenfor leiligheten forteller han at han har vært i dette yrket veldig lenge, men han har aldri sett eller hørt om noe liknende.

Ifølge Gonzalez skal de overlevende barna ha beskyttet hverandre, og den eldste skal ha tatt vare på de to yngre.

Moren funnet – løslatt

Etter det grusomme funnet gikk politiet i gang med å finne barnas foresatte.

– Vi er nødt til å finne ut av nøyaktig hva som har skjedd, og hvordan det kunne gå så langt, sier han.

Senere søndag lokaliserte politiet barnas mor og hennes kjæreste.

Begge ble hentet inn til avhør, men mandag morgen kunne Gonzalez meddele at begge var løslatt, uten at noen er siktet i saken. Om politiet leter etter barnas biologiske far er uklart.

Gonzalez ga ingen begrunnelse for avgjørelsen om å la paret gå, og det er uklart hvorvidt moren hadde omsorgen for barna.

Klagde på vond lukt

Ifølge den lokale TV-stasjonen KHOU har 15-åringen fortalt politiet at foreldrene hans ikke har bodd i leiligheten med ham eller hans yngre søsken på flere måneder.

Til den lokale TV-kanalen KTRK-TV i Houston har en nabo fortalt at hun har klaget i flere måneder på en dårlig lukt fra leiligheten, men ingenting skal ha blitt gjort.

Hun skal ha sett seg nødt til å slutte å bruke ventilasjonsanlegget sitt, for å unngå at leiligheten fylles av den vonde lukten.