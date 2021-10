Ifølge amerikanske medier har FBI bekreftet at de har funnet en notisblokk og en ryggsekk som tilhørte Brian Laundrie (23).

– Det må nå undersøkes om også levningene kan stamme fra den savnede mannen. Det kan ta en dag eller to, men det kan også ta lengre tid , sier FBI-agent Michael McPherson, skriver The Guardian.

Kjent Instagram-blogger



Levninger etter et menneske ble onsdag funnet i et naturreservat i Florida der politiet har søkt etter den savnede kjæresten til drepte Gabby Petito. Både levningene og gjenstandene ble funnet i et område som tidligere skal ha ligget under vann.

Gabby Petito var kjent for å dele bilder og videoer fra sine reiser på Instagram, og hun hadde mange følgere. 23-åringen ble etterlyst av politiet etter at liket av Gabby Petito ble funnet i et avsides skogsområde i Wyoming 19. september.

Da hadde hun vært savnet i over en måned. Ifølge politiet skal dødsårsaken ha vært kvelning.

Nektet å svare på hvorfor han kom alene hjem



Den tragiske historien har fått mye oppmerksomhet både i USA og i store deler av verden.

Spekulasjonen startet allerede da Brian Laundrie dukket opp hjemme hos foreldrene i Florida 1. september etter å ha vært på en kjøretur sammen med kjæresten Gabby Petito. Han nektet da å svare på hvorfor han kom alene, og hvor forloveden var.

Etter hvert som mistanken mot 23-åringen ble styrket, forsvant han plutselig og ble meldt savnet.

Ifølge foreldrene hadde han fortalt at han skulle legge ut på en tur til naturreservatet Carlton Reserve i Sarasota County i delstaten Florida.

Men han kom aldri tilbake.

Faren fant ryggsekken



Ifølge BBC var det 23-åringens foreldre som først meldte ifra om funnet av det som trolig er sønnens eiendeler da de deltok i letingen i nasjonalparken.

– Det var tilsynelatende faren til Brian Laundrie som endte opp med å finne en av tingene , opplyser familiens advokat, Steve Bertolino, til CNN.

Foreldrene hadde da fulgt en sti inne i naturreservatet hvor også politiets sporhunder søkte. Da faren valgte å gå bort fra stien og begynte å lete på andre områder, markerte han funn av det som blir beskrevet som en vanntett sekk som inneholdt noen av sønnens eiendeler.

Foreldre ble bedt om å forlate leteområdet



– Samtidig ble foreldrene fortalt av politiet at det også var funnet mulige kroppsrester i nærheten av ryggsekken. De ble da bedt om å forlate leteområdet, forklarer advokat Steve Bertolino.

Politiet har tidligere offentliggjort en video som ble filmet om lag en måned før forsvinningen. Her snakket en opprørt og gråtende Gabby Petito om at hun hadde kranglet med forloveden.

Nå er trolig begge funnet døde.