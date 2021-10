Forrige uke gikk naboer av Brian Laundries foreldre ut og fortalte at de hadde sett 23-åringen forlate huset sammen med foreldrene sine 11. september, samme dagen som kjæresten Gabby Petito ble meldt savnet. Ifølge naboene forlot de tre med en campingvogn på slep.

Naboene stusset på at paret skulle legge ut på campingtur sammen med sin voksne sønn i en såpass liten vogn. Ifølge naboene vendte foreldrene tilbake til hjemmet sitt få dager senere, men ingen har observert parets sønn. 15. september, fire dager etter at naboene angivelig så familien kjøre av gårde, ble også 23 år gamle Brian Laundrie meldt savnet.

Forsvarer bekrefter: Familien dro til Florida

Nå bekrefter Laundries forsvarer Steven Bertolino at Brian og foreldrene dro på campingtur etter at Petito forsvant, men ikke på datoen naboene hadde observert dem kjøre av gårde. De skal angivelig ha overnattet på en campingplass ved to tilfeller fra 1. til 3. september og fra 6. til 8. september. Den første angivelige campingturen fant sted samme dagen som Brian hadde vendt tilbake til foreldrenes hjem uten Petito, skriver New York Post.

Forsvareren avkrefter samtidig at foreldrene hjalp sønnen rømme landet etter kjærestens forsvinning.

– Chris og Roberta Laundrie vet ikke hvor Brian er. De er svært bekymret og håper at FBI finner ham, sier Bertolino.

Ifølge foreldrene skal alle tre ha vendt tilbake fra den siste campingturen 8. september, og en uke senere skal de ha meldt sønnen savnet. Ifølge foreldrene forlot Brian hjemmet deres for å gå seg en tur i nærområdet, men han kom aldri tilbake. Siden har FBI gjennomført omfattende søk i turområdet like ved Laundrie-familiens hjem.

(Saken fortsetter under bildet)

12. august ble paret stanset etter at forbipasserende observerte Laundrie slå Petito. Bildet viser Brian Laundrie, og er fra politiets kamera. Foto: The Moab Police Department/AP/NTB

La ut på reise

Petito og Laundrie la ut på reise i juli, og skulle etter planen avslutte reisen i delstaten Oregon i oktober. De skulle dokumentere turen sin på Instagram, men knappe to måneder etter at de la ut på tur forsvant Gabby.

12. august hadde paret blitt stanset av politiet i delstaten Utah etter melding om vold. En politivideo viser en opprørt Petito som forklarer at hun hadde slått Laundrie i en krangel. Politiet ba dem tilbringe natten fra hverandre, men opprettet ikke sak.

Den siste sikre observasjonen av Petito var da paret sjekket ut av et hotell i Salt Lake City 24. august. En uke senere ankom Laundrie foreldrenes hus i varebilen paret hadde lagt ut på tur i, og to uker senere ble Petito funnet drept.