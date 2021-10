Dødsfall som følge av slangebitt er meget vanlig i India, med over 1,2 millioner registrerte dødsfall fra 2000 til 2019, ifølge Verdens Helseorganisasjon.

I mai i fjor ble Sooraj Kumar pågrepet da kona hans, Uthra (25), ble funnet død med et slangebitt. Politiet begynte å etterforske saken etter Uthras familie mente det dreide seg om et mord.

Mistenksom familie

Uthras familie var mistenksomme fordi datteren nylig hadde blitt bitt av en hoggorm. Hun var på bedringens vei fra det første bittet, da hun ble bitt igjen. Denne gangen av en dødelig kobra.

Nå har politiet kommet frem til at Kumar sto bak begge angrepene. BBC skriver at de også har arrestert en medhjelper, som har hjulpet Kumar med å få tak i slangene.

Under etterforskningen hjalp medhjelperen politiet, og ble en viktig lagspiller for å pusle sammen hendelsesforløpet.

– Et godt planlagt mord

Ifølge aktor skal Kumar ha giftet seg med Uthra fordi familien hennes var rik, men etter han ble misfornøyd med ekteskapet, begynte han å planlegge drapet på kona.

Politiets nestleder i Kerala, Hariram Shankar, har fortalt NBC at Kumar ikke ville beholdt noen penger om han skilte seg fra konen, men om han greide å få det hele til å se ut som en ulykke, ville talen ha fått en annen slutt.

– Men under etterforskningen fant vi ut at dette var et godt planlagt drap, sier Shankar.

Digitale spor

Ifølge det indiske juss-nettstedet LiveLaw fant politiet over 1000 dokumenter med detaljerte planer om hvordan Kumar skulle gjennomføre drapet.

Digitale spor viste at Kumar hadde hatt telefonkontakt med flere slangeselgere, i tillegg til å ha sett på flere slangevideoer på nettet før drapet.

I rettssaken i Kerala, mandag, ba statsadvokaten om at Kumar skulle få dødsstraff.

– Dette er en av de sjeldneste sjeldne saker, sa statsadvokaten.

En voksende trend

Retten argumenterte for at dette var en av de mest sjeldne sakene de har sett, og krevde dødsstraff for den siktede.

Dommeren i saken sa seg enig i at dette var en sjelden og spesiell sak, og ga Kumar en dobbel livstidsdom, i tillegg til en bot på 500.000 indiske rupi. Dette tilsvarer litt over 50.000 norske kroner.

Spesiell som saken er, mener landets høyesterett at de kan stå overfor en voksende trend i India, hvor mordere forsøker å bruke giftige slanger for å få drapene til å fremstå som ulykker.