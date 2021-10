Gjennom pandemiens nedstenging fortsatte Ryanair å fly flere av sine ruter, til tross for at flere turister var underlagt strenge reiserestriksjoner fra egne myndigheter.

Flyselskapet nektet å tilbakebetale passasjerer som ikke fikk muligheten til å reise i 2020, noe som førte til at flere søkte om tilbakebetaling fra kredittkortselskaper, for så å bestille nye reisebilletter til 2021.

Kredittkortselskaper som krever tilbakebetaling har, sammen med færre reisende og strenge reiseregler i hele verden, gjort alt annet enn susen for Ryanair.

I sommer la flyselskapet fram et underskudd på 272 millioner euro for månedene april, mai og juni.

Blir nektet å reise

Forbrukernettstedet MoneySavingExpert (MSE) har funnet tre tilfeller hvor Ryanair-kunder, som under pandemien søkte om refundering av sine flybilletter, nå blir nektet å fly med Ryanair med mindre de betaler for de refunderte billettene.

Ingen av kundene har opplevd problemer med bestilling av nye billetter, men kun timer før avgang, under innsjekking, får de ultimatumet.

Ifølge MSE skal Ryanair i to av tilfellene ha krevd en tilbakebetaling på mellom 400 og 630 pund, altså mellom 4600 og 7300 kroner.

Ryanair står fast ved sine krav, og understreker ifølge The Guardian at de alltid har vært et flyselskap som ikke refunderer når flyavgangen ikke blir kansellert.

– Tok stress til et nytt nivå

En av de reisende MSE har vært i kontakt med er Gaynor Johnston fra Buckinghamshire. Hun hadde opprinnelig bestilt en reise med vennegjengen til Ibiza i fjor, men fikk refundert Ryanair-billettene fra American Express da det ikke var mulig å gjennomføre reisen.

Nå var hun og familien klare for en tur til Portugal, men da de skulle sjekke inn fikk hun beskjed om at ingen av dem fikk gå om bord flyet før hun tilbakebetalte det hun hadde fått refundert.

Johnston følte seg tvunget til å gjennomføre tilbakebetalingen, hvis ikke risikerte hun å tape penger på villaen hun hadde booket, leiebil, coronatester og parkeringsbetaling på flyplassen som allerede var betalt.

– Å reise med coronarestriksjoner er stressende i seg selv, men dette totalt uforutsette tilbakebetalingskravet tok stress til et nytt nivå.

– Skandaløs oppførsel

MSE’s nestlederedaktør, Guy Anker, er klar i sin tale om hva han synes om denne saken.

– Dette er helt skandaløs oppførsel fra Ryanair. De satte rett og