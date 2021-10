Det skjer etter dialog med EU-kommisjonen og en rekke nasjonale forbrukertilsyn. I tillegg til Norwegian er giganter som Ryanair, KLM, Lufthansa og Wizz Air blant selskapene som nå har forpliktet seg til ny praksis.

Coronapandemien rettet oppmerksomheten mot praksisen til mange flyselskap. Særlig reagerte forbrukermyndigheter på den utbredte praksisen med å tilby verdikuponger i refusjon, istedenfor penger.

– Det går imot EUs regler for forbrukerbeskyttelse. Det er uakseptabelt. Etter våre felles tiltak er jeg glad for at de fleste av dem nå har gått med på å refundere slike verdikuponger. Jeg oppfordrer myndighetene til å sikre at de andre flyselskapene også tilbyr penger tilbake, sier EUs rettskommissær Didier Reynders.

Når flyavganger blir avlyst framover, kan selskapene fortsatt tilby verdikuponger, men kun dersom passasjerene selv ber om det.

I tillegg skal selskapene informere bedre om passasjerenes rettigheter hvis en avgang blir avlyst, og kommunisere bedre på hjemmesider og epost om hvilke muligheter man har ved en avlysning. Selskapene lover også å hjelpe passasjerer som sliter med å få refusjon fra reisebyrå.