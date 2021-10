Sikkerhetsrådgiverens kommentar kommer i kjølvannet av at Kina har sendt et rekordstor antall jagerfly inn i taiwansk luftrom fire dager på rad. Ifølge Taiwans forsvarsminister er situasjonen på sitt mest spente på 40 år.

Taiwan anser seg som en selvstendig stat, mens Kina på sin side hevder at Taiwan er kinesisk territorium. Beijing har ikke utelukket bruk av makt for å sørge for at Taiwan skal være kinesisk.

– Vi gjør alt vi kan

USAs sikkerhetsrådgiver gir uttrykk for bekymring og slår fast at USA vil forsvare Taiwan – eller Republikken Kina, som landet offisielt heter – dersom det blir nødvendig.

– Vi kommer til å si ifra, både privat og offentlig, når vi ser slik aktivitet som forårsaker fundamental usikkerhet i området, sier USAs president Joe Bidens sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan til BBC.

Sullivan blir spurt om USA er forberedt på å trå til militært.

– La meg gjøre det klart og tydelig. Vi kommer til å gjøre alt vi kan for å unngå at den dagen kommer, svarer han.

(Saken fortsetter under bildet).

Situasjonen i Taiwanstredet har ikke vært så spent på 40 år. Foto: Samantha Jetzer / U.S. Navy/AP/NTB

Amerikanske styrker trener opp taiwanske soldater

Kina frykter at Taiwan beveger seg i en retning av formell selvstendighet. Ifølge Financial Times har Pentagon sendt spesialsoldater til Taiwan for å trene opp taiwanske soldater. Formålet skal være å forberede militæret på et eventuelt kinesisk angrep.

Ifølge Pentagon er utsendingen av amerikanske soldater tilknyttet Taiwans kjøp av amerikansk militært utstyr, deriblant jagerfly av typen F-16.

Kinas utenriksdepartement advarer USA mot å involvere seg militært og peker på avtalen Kina og USA signerte i 1979, hvor USA lovet å kun ha et «kulturelt og handelsrelatert forhold til Taiwan».

– USA er fult klar over den svært sensitive situasjonen rundt Taiwan og burde kutte alle militære bånd til Taiwan umiddelbart, sier en talsperson for Kinas utenriksdepartement til Financial Times.

Ifølge Sullivan er det helt naturlig at USA samarbeider med Taiwan.

– Det er nødvendig for USA å samarbeide med sine allierte og stille opp for sine venner, og det kommer vi til å gjøre, sier Sullivan.