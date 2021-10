Den kjernekraft drevne hurtigangrepsubåten USS Connecticut var på tokt i Sør-kina-havet lørdag da den ble truffet av et til nå uidentifisert objekt. Ifølge den amerikanske marinen befant ubåten seg i en del av Sør-Kina-havet hvor forholdene er svært krevende.

Området er preget av mye lyd fra skipene som flyter forbi på havoverflaten og en svært ujevn havbunn.

Objektet gikk under radaren

Ifølge marinen ble en i mannskapet skadet som følge av kollisjonen. Ubåten kom seg til marinebasen på Guam for egen maskin og skadene på fronten av fartøyet beskrives som små. Marinen varsler full etterforskning inn i hendelsen, og de vet enn så lenge ikke hva ubåten ble truffet av.

– Det kan ha vært et objekt som er såpass lite at sonarene ikke plukket det opp i det ellers bråkete området, sier professor i krigsstrategi ved King’s College i London Alessio Patalano til CNN.

Ifølge US National Oceanic and Atmospheric Administration bruker ubåtene det de kaller «passive sonarer» for å fange opp objekter rundt dem. Disse oppfører seg annerledes enn «aktive sonarer», som sender ut et ping og observerer hvor lang tid det tar for ekkoet å returnere til fartøyet. «Passive sonarer» sender ikke ut lyd, og fanger kun opp lyd som kommer mot fartøyet.

(Saken fortsetter under bildet).

Sør-Kina-havet er et svært trafikkert havområde. Bildet fra 2018 viser den kinesiske marinen på øvelse i området. Foto: Li Gang / Xinhua/AP/NTB

– De mest avanserte på markedet

Ubåten unngår dermed å bli fanget opp av radaren, men de er samtidig avhengig av flere sonarer for å få oversikt over området rundt fartøyet.

– Disse ubåtene er blant de mest avanserte på markedet. De er særdeles stille, raske og utrustet med svært gode sensorer, sier Patalano.

Sør-Kina-havet er et av verdens mest trafikkerte gjennomfartsårer og fiskeområder, og alle støyen fra skipene gjør området svært krevende for ubåter å bevege seg i. I tillegg er havbunnen svært ujevn og det er ikke utenkelig at man kan støte på et undervannsfjell som enn så lenge ikke er kartlagt.

Dødsulykken i april

Dette er den andre ulykken i området på ett år. I april sank en indonesisk ubåt i Balistedet og alle 53 om bord omkom. Det usikkert nøyaktig hva som skjedde, men ubåten kan ha blitt rammet av en kraftig indre bølge, skriver ABC News. Indre bølger er tyngdebølger som svinger i et flytende medium, snarere enn på overflaten. De kan foreksempel oppstå som en reaksjon mellom to vesker med forskjellig tetthet, som for eksempel olje og vann. Ubåten sank til 838 meter og kan dermed ikke bli hentet opp av redningsmannskaper.

USS Connecticut er nå trygt på plass på Guam, og gjennomgår reparasjoner. Atomreaktoren fremstår som upåvirket, og de 140 som befant seg om bord er på trygg jord.