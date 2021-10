– Jeg har bare en følelse av at det kommer til å skje igjen

Dette infrarøde bildet fra 27. august 2016 levert av NASA viser den sørlige auroraen til Jupiter, fanget av NASAs Juno -romfartøy. Fenomenet kan knapt sees fra jorden på grunn av posisjonen til de to planetene. Nå mener forskere at de er på sporet av en helt ny og ukjent planet som går i bane rundt Solen. (NASA/JPL-Caltech/SwRI/MSSS via AP) Foto: AP