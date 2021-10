David Bowie hadde spilt inn albumet «Toy» allerede i 2001, men slapp det ikke med det første. I 2011, ti år etter det sto ferdig, ble det lekket på nett. På nyåret skal det offisielt slippes, dagen før det avdøde ikonet skulle fylt 75 år.

Albumet «Toy» kommer i et sett med tre CD-er og havner i hyllene 7. januar. Det blir også tilgjengelig som en del av en større Bowie-samling som slippes allerede i november, opplyser Bowies produsent Mark Plati.

– «Toy» er en tidskapsel av glede og energi, og det er med stor glede at jeg kan meddele at albumet blir tilgjengelig for oss alle, sier Plati til BBC.

Albumet er en kombinasjon av nye sanger og nye versjoner av Bowie-slagere. Artisten ønsket å slippe albumet allerede i 2001, men plateselskapet Virgin Records var ikke like entusiastiske og trøkket på bremsene. Med «Toy» i fryseren bestemte Bowie seg for å fokusere på sitt neste album, og året etter kom «Heathen» i hyllene.

Bowie gikk bort 10. januar 2016 som følge av kreft. Nå, fem år etter hans død, blir artistens ønske oppfyllt og «Toy» havner i hyllene.