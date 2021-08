Bekymring: Mistenker Kim Jong-un har gjenstartet Nord-Koreas atomprogram

Nord-Koreas eneveldige leder Kim Jong-un skal tilsynelatende ha børstet støv av landets atomprogram. FN-byrået IAEA melder om aktivitet ved den plutoniumsproduserende reaktoren på Youngbyon-anlegget.

Reaktoren er landets største for anrikning av uran og skal ha vært inaktiv siden 2018.

Kim Jong-un tilbudte seg å innskrenke landets atomprogram mot lettelser av restriksjoner, men forhandlingene med daværende USA-president Donald Trump brøt sammen i 2019. Likevel holdt Kim sin del av avtalen.

(Artikkelen fortsetter under bildet).

Ferske satellittbilder fra Youngbyon-anlegget i Nord-Korea viser tilsynelatende aktivitet i den plutoniumsproduserende reaktoren, advarer IAEA. Foto: Planet Labs Inc. / AP

– Siden tidlig i juli har det vært indikasjoner, blant annet utslipp av kjølevann, som samsvarer med at reaktoren er i drift, skriver IAEA, ifølge nyhetsbyrået AFP. IAEA har ikke hatt tilgang til landet siden 2009, men har fulgt aktiviteten utenfra, spesielt gjennom satellittbilder.

Aktiviteten kan gi Nord-Korea mulighet til å utvide sitt atomvåpenarsenal. Dermed har allerede hardt pressede Joe Biden nok en utenrikspolitisk utfordring i vente i tillegg til krisen i Afghanistan.

– Rapporten understreker det skrikende behovet for dialog og diplomati slik at vi kan klare målet om fullstendig atomnedrustning på Koreahalvøya, sier en talsmann for Det hvite hus til AFP.