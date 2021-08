– Det føltes som å drukne mens du prøver å holde barnet ditt over vann , forteller en gråtkvalt mor til avisen New York Times. Hun mistet nylig sin to år gamle datter da kaos brøt ut utenfor Kabul flyplass. Jenta ble trampet i hjel av folkemengden.

Folk samlet seg i desperasjon utenfor Kabul flyplass i håp om å bli evakuert. Jenta på bildet overlevde. Foto: Omar Haidari / Reuters/NTB

Forsøkte å løfte datteren opp i luften

Kvinnen hadde akkurat ankommet området utenfor flyplassen sammen med ektemannen og deres to år gamle datter. I flere dager hadde de forsøkt å sikre seg plass på flyene ut av landet, men hadde ikke lyktes.

De sto helt fremme ved muren inn til flyplassen da kaoset brøt ut rundt dem. Ifølge kvinnen stormet folkemengden mot dem og presset dem mot muren. Hun forsøkte å løfte datteren, men mistet henne ut av armene.

– Skrekken skylte over meg da jeg innså at jeg ikke klarte å redde henne, forteller moren til avisen.

Ble trampet i hjel

Da panikken slapp taket og kaoset roet seg begynte hun å lete etter datteren. Det var da hun fant toåringen livløs på bakken. Jentas liv sto ikke til å reddes, skriver New York Post.

Nylig skrev ABC Nyheter om et bilde som rørte en hel verden. Bildet er hentet ut fra en video som viser øyeblikket da to foreldre løfter datteren sin over muren til soldatene. Jenta ble fraktet til et militærsykehus på flyplassen og ble senere gjenforent med foreldrene.

Foreldrene til den to år gamle jenta som mistet livet er nå tilbake i Kabul og har ingen planer om å vende tilbake til flyplassen.