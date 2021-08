Taliban banket på døren tre ganger – den fjerde gangen drepte de henne

25 år gamle Manizha visste hvem det var da det banket på døren hjemme hos familien i Afghanistan. Hun hadde nettopp søkt tilflukt hos moren etter å ha fått høre at Taliban allerede hadde vært på besøk tre ganger. Ifølge datteren krevde Taliban at Manizhas mor skulle lage mat til 15 av deres medlemmer, men hun hadde ikke kapasitet.

– Mamma hadde fortalt dem at vi er fattige og ikke hadde mulighet til å lage så mye mat, forteller datteren Manizha til BBC.

Det fjerde besøket ble fatalt

Nå sto de på dørstokken igjen, med samme kravet som sist. Da Naija nektet stormet de inn i boligen og begynte å slå henne med våpnene sine. Manizha forteller at hun skrek og tryglet dem om å stoppe.

De stanset i et lite øyeblikk, kastet en granat inn i et annet rom og forlot Manizha og hennes små brødre sammen med deres bevisstløse mor. Moren mistet livet.

Angrepet på familien skal ha funnet sted i Faryab-provinsen 12. juli. En måned senere tok Taliban landets hovedstad Kabul, og mange lever nå i frykt for at det som skjedde med Naija også skal skje med dem.

Onsdag hadde ABC Nyheter en sak om en kvinne som arbeidet for afghanske myndigheter, og befant seg på jobb da Kabul ble tatt av Taliban. Hun har destruert alle bevis på hvem hun er og hva hun har jobbet med i frykt for å stå på Talibans dødsliste.

Bildet fra 2001 viser en kvinne som går langs veien mens soldater kjører forbi henne. Dette er i forkant av USAs okkupasjon av Afghanistan. Foto: Yannis Behrakis / Reuters/NTB

Da USA trakk seg ut rykket Taliban inn

Taliban brukte ti dager på å fortløpende ta kontroll over provinser rundt omkring i Afghanistan. Da amerikanske tropper trakk seg ut, rykket Taliban inn. Lokale innbyggere ble tatt på sengen av hvor raskt Taliban tok kontroll over områdene, og få dager senere sto hovedstaden for tur.

Kvinner forteller om hvordan de i desperasjon løp ut for å kjøpe seg burka for å leve etter Talibans regler, hvor mange frykter at rettighetene de sakte men sikkert har kjempet seg til i løpet av de siste 20 årene plutselig er borte.

Da Taliban hadde makt i Afghanistan i perioden 1996 til 2001 ble skoler for jenter stengt og kvinner ble nektet å jobbe. Etter USAs invasjon og okkupasjon i 2001 har kvinner fått flere rettigheter, deriblant til å jobbe og gå kledd slik de ønsker.

Talibans løfte til kvinner og jenter

Denne gangen lover Taliban at situasjonen vil bli annerledes under det de kaller en «inkluderende islamsk regjering». Farzana Kochai, som arbeidet for afghanske myndigheter før Kabul ble tatt, sier at kvinner i landet stiller seg tvilende til Talibans lovnad. Hun er bekymret for fremtiden til afghanske kvinner.

– Jeg er svært bekymret, og alle kvinner jeg snakker med lurer på det samme. Kommer vi til å få lov til å jobbe? spør Kochai.

Ifølge talsmann for Taliban, Suhail Shaheen, vil en fremtid under Talibans styre se annerledes ut enn det det gjorde før 2001, spesielt for kvinner og barn.

– Jenter vil få gå på skole og de kvinnene som er lærere vil få fortsette i jobbene sine, sa Shaheen under en offentlig kunngjøring mandag.

I perioden før 2001 ble kvinner som ikke fulgte Talibans ordre banket, ikke ulikt skjebnen som skal ha møtt familien i Faryab-provinsen i juli. Taliban benekter å ha drept Naija, men vitnesbyrd fra naboer og dokumenter som bekrefter dødsfallet til en 45 år gammel kvinne som fikk sitt hjem satt fyr på, taler i mot deres påstander.