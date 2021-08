Bildene fra Afghanistan setter myndighetene i Washington i forlegenhet etter Talibans lynraske suksess i Afghanistan.

I løpet av to tiår er enorme mengder amerikansk utstyr brakt til landet. Bilder i sosiale medier viser Taliban-krigere med automatgevær av typen M4 og M16 og skarpskyttergevær av typen M24.

De kjører amerikanske Humvee-biler, og en video viser en gruppe utrustet med det som ser ut til å være uniformsklær av amerikansk type.

Bildene gir også ammunisjon til president Joe Bidens politiske motstandere, som kritiserer ham kraftig for håndteringen av den amerikanske tilbaketrekkingen etter 20 års krig.

– Bedre utstyrt enn noen gang



Mesteparten av utstyret som Taliban har fått tak i, kommer fra afghanske styrker. Til tross for to tiår med trening og støtte verdt flere titall milliarder dollar fra USA, overlot de kontrollen over Kabul til Taliban uten kamp.

– Vi har naturligvis ingen fullstendig oversikt over hvor hver enkelt del av forsvarsmateriellet har havnet. Men det er tydelig at en god del av det har havnet i hendene på Taliban, sa USAs nasjonale sikkerhetsrådgiver Jake Sullivan tirsdag.

Republikanerne bruker på sin side anledningen til å hamre løs på Biden.

– Takket være Bidens mislykkede tilbaketrekking, er Taliban bedre utstyrt i dag enn de noen gang har vært, sier Ronna McDaniel, som er leder for Republican National Committee.

Offisielle tall viser at det amerikanske forsvaret har gitt den afghanske hæren 7.000 maskingevær, 4.700 humvee-er og 20.000 granater de siste årene.

Fly og helikoptre



De afghanske styrkene har også mottatt artilleri, rekognoseringsdroner og mer enn 200 helikoptre og fly. Driften har imidlertid vært sterkt avhengig av teknisk støtte og deler fra USA.

Bilder offentliggjort av forsvarsspesialistene i Janes onsdag viser at rundt 40 afghanske fly og helikoptre ble fløyet til Usbekistan i uken før Taliban tok over. Blant dem er fem UH-60 Black Hawk-helikoptre, 16 russiskbygde Mi-17-helikoptre og ti A-29 Super Tucano angrepsfly.

I løpet av 16 måneder med nedtrapping har Pentagon også fraktet store mengder utstyr ut av landet. En del ble også gitt til den afghanske hæren. At Taliban nå har fått tilgang til en stor andel av dette, skaper bekymring i Washington.

– Vi ønsker åpenbart ikke å se utstyret vårt i hendene på dem som vil handle mot våre interesser eller mot interessene til det afghanske folket, sier Pentagon-talsmann John Kirby. Han antydet at ødeleggelse av enkelte typer av utstyr kan være en mulighet, uten å gå nærmere i detalj.

Kan væpne andre



Men ifølge forsvarseksperter er det begrenset hvor mye lette våpen og kjøretøy utvider Talibans kapasiteter.

– De farligste våpnene Taliban har erobret, er haubitsene av typen D-30 og det de har sikret seg fra det afghanske flyvåpenet, sier Jonathan Schroden i den amerikanske forsknings- og analyseorganisasjonen CNA.

– Det er ikke tydelig at de er i stand til å bruke alt flymateriellet de har erobret, men de har allerede vist at de kan bruke haubitsene, sier han. Men selv disse utgjør en begrenset trussel for bedre væpnede naboland.

Schroden mener imidlertid den store mengden lette våpen kan finne veien til andre sympatiserende grupper, også i andre deler av verden.

– Dette beste USA kan gjøre nå, er å samarbeide med Afghanistans naboland og forsøke å hindre transport av noe av dette over landegrensene, sier han.