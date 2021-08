– Legene viser til at pasientene responderer bra. Dette er veldig oppløftende og støtter håpet vårt om at dette legemiddelet blir en «gamechanger», sier professor Nadir Arber til Times of Israel.

Israel begynte å teste legemiddelet på greske sykehus i februar. Den gangen forlot 29 av 30 pasientene sykehuset innen fem dager. Legemiddelet ble testet i Hellas på grunn av mangel på alvorlige tilfeller i Israel. Legemiddelet er utviklet av Ichilov medisinske senter i Tel Aviv.

Forrige uke ble andre fase av studien avsluttet. 88 pasienter fikk administrert legemiddelet. Nesten 90 prosent av dem ble skrevet ut innen fem dager. Noen måtte være igjen på sykehuset, men ingen hadde behov for respirator, skriver Times of Israel.

– Pasienter som ble valgt ut, hadde fra moderat til svært alvorlig sykdomsforløp, så man hadde forventet at noen ville ha fått intubasjon eller blitt på sykehuset lengre, sier Arber.

Håper på 2022

Imidlertid, før man kan si at legemiddelet er like effektivt som utviklerne håper på, må neste fase gjennomføres med en kontrollgruppe, som får «falsk» medisin, såkalt placebo. Svaret ventes først i juli 2022 , imidlertid håper utviklere at den blir godkjent til bruk i nødstilfeller i USA i starten av 2022, ifølge the Algemeiner.

Legemiddelet er ment å forhindre såkalt cytokinstorm, eller hemofagocytisk lymfohistiocytose, en notorisk komplikasjon hos alvorlig syke covid-19-pasienter. Immuncellene sender ut en mengde signalstoffer kalt cytokiner, immunforsvaret går amok, alveolene i lungene fylles med blod og kroppsvæsker, helt til pasienten «drukner». Den vanlige måten å hindre det på, er bruk av steroider som senker immunresponsen.

– Vi undertrykker ikke immunsystemet, men heller gjenoppretter det til det normale ved å kontrollere mekanismen som fører til cytokinstormen, sier Arber.

Regulerer B-celler og T-celler

EXO-CD24 administreres i form av inhalator. EXO står for eksosomer , som er små kuler omgitt av kroppens eget cellemembran, som cellene bruker til å overføre proteiner og genetisk informasjon. De sprer seg svært lett i kroppen. CD24 er et såkalt membranprotein, som er til stede hos B-celler som er i ferd med å modne, en undergruppe av hvite blodlegemer. Det regulerer også antallet T-lymfocytter, en annen undergruppe.

Arber har tidligere fortalt til Jerusalem Post at ved bruk av eksosomer klarer de å sende dem direkte der det trengs.