I Tyskland står en ungdomsskolelærer nå tiltalt for å ha tatt livet av og så spist spist deler av kroppen til en 43 år mann.

Det skriver Dagbladet.

I rettssaken som startet i Berlin tirsdag, sa aktor i saken at den tiltalte læreren skal ha møtt offeret på en datingside bare få timer før drapet. Offeret, som var mekaniker av yrke, ble drept i den tiltaltes leilighet i september 2020.

Den tyske storavisen Bild skriver at aktor under rettssaken uttalte at ungdomsskolelæreren skal ha kalt deg selv for «Metzgermeister79» («Slaktermester79») på datingsiden.

Ifølge aktorater er det ingenting som tyder på at offeret skal ha gått med på å bli drept og spist frivillig, slik tilfellet var med den kanskje mest kjente tyske kannibalsaken – om Armin Meiwes, kjent som «kannibalen fra Rothenburg», som spiste en mannlig elsker i 2001.



Parterte og spredte liket

Politiet brukte flere uker på å lete etter mekanikeren da han forsvant. 8. november i fjor fant de et lårbein uten vev, før de noen dager senere fant offerets torso i en skog i den nordlige delen av Berlin.

Derfor antas det at den tiltalte læreren skal ha partert liket av offeret i leiligheten sin i Berlin og deretter spredd de ulike kroppsdelene i flere områder av byen, skriver Blid.

Under ransakelsen av den tiltaltes hjem fant de ei sag og en tom fryser. Blodrester fra offeret ble også funnet både i leiligheten og i fryseren.

Læreren ble pågrepet 18. november 2020, og har siden sittet i varetekt.

Søkte seksuell tilfredsstillelse

Avisa Berliner Zeitung skriver at den tiltalte læreren ikke ønsket å uttale seg om anklagene i retten tirsdag.

Aktoratet la derimot ned påstand om at drapet var seksuelt motivert:

– Den tiltalte drepte offeret i sin leilighet i Berlin på en ukjent måte, fordi han søkte seksuell tilfredsstillelse gjennom drapet og ønsket å spise deler av liket, sier aktoren i retten tirsdag ifølge Bild.

Dommen mot mannen faller 21. oktober, og han risikerer å bli dømt til fengsel på livstid, ifølge Bild.