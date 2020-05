Armin Meiwes (58) ble kjent over hele verden som «kannibalen fra Rothenburg», etter at han drepte og spiste en mannlig elsker som han hadde kommet i kontakt med på internett i 2001.

Meiwes hadde søkt etter et «slaktoffer» da den 42 år gamle ingeniøren Bernd Brandes meldte seg frivillig.

Den groteske drapssaken fikk naturlig nok stor oppmerksomhet over hele verden da den ble kjent i 2002, og i den første rettssaken i 2004 ble Meiwes dømt til åtte og et halvt års fengsel.

Påtalemyndighetene anket imidlertid dommen, fordi de mente straffen var for mild. I ankesaken i 2006 ble Meiwes dømt til livstid i fengsel.

Nå har den tyske 58-åringen fått lov til å forlate fengselet på dagsturer, skriver tyske Bild . Nyheten gjengis også i flere engelskspråklige medier, deriblant Daily Mail.

Den tyske kannibalen beskrives som en «hyggelig, utadvent og høflig innsatt som leser, hjelper andre innsatte med maskinskriving, går i kirken og jobber på vaskeriet».

Dagsturene foregår i en annen stat i Tyskland enn der han i dag er fengslet. I tillegg blir Meiwes kledd i solbriller og caps for å holde identiteten skjult.

– Han har følge av to offiserer. Av sikkerhetsgrunner kjører vi alltid til en annen delstat. Der kan han bevege seg rundt i byen, sier en etterforsker til tyske BILD.

Juridisk hodebry



I desember 2017 forsøkte Armin Meiwes å bli løslatt på prøve. Det ble han nektet. En etterforsker uttalte den gang til tyske Bild at Meiwes i løpet av tiden i fangenskap ikke har gitt uttrykk for noe anger, og at han heller ikke mener at han har gjort noe kriminelt.

Den groteske saken skapte i sin tid juridisk hodebry i Tyskland fordi landet ikke har noen lov mot kannibalisme der begge parter frivillig er med på det.

Offeret, 43 år gamle Bernd Brandes, hadde nemlig selv meldt seg frivillig etter å ha sett en annonse fra Meiwes der han søkte etter «unge, velbygde menn» som han kunne slakte. Brandes tok kontakt – og ga også uttrykk for at han ønsket at de skulle begynne på måltidet sammen, med å spise hans penis.

Derfor var det store spørsmålet om det var riktig å dømme Meiwes for overlagt drap, når offeret selv gikk med på å bli drept.

Ifølge Meiwes dreide det seg om dødshjelp.

Gusom video viste alt



I mars 2001 tok Bernd Brandes toget til byen Rothenburg og oppsøkte huset der Meiwes bodde. Deretter spiste Brandes 20 beroligende piller og drakk en flaske sprit. Hele møtet mellom de to ble dokumentert gjennom en 4,5 timer lang video og rystet både erfarne etterforskere samt dommerne, påtalemyndigheten og forsvarerne som måtte se videoen da saken skulle opp i rettssystemet.

Videoen skal blant annet vise at Brandes spiser 20 beroligende piller og drikker en flaske sprit, før Meiwes deretter skjærer av Brandes' kjønnsorgan med kniv, tilbereder den i en stekepanne med salt, hvitløkspepper og muskat og så spiser den sammen med offeret.

Brandes blør imidlertid så kraftig etter inngrepet at han etter hvert blir bevisstløs. Mens videokameraet fortsatt filmer, legger Maiwes 43-åringen på en benk, kysser ham på munnen før han tar livet av offeret med en kniv og parterer liket.

Meiwes innrømmet å ha spist 20 kilo kjøtt fra offeret, tilberedt med poteter og pepper- eller vinsaus. 30 kilo av kjøttet pakket han ned i fryseren, ifølge en NTB-artikkel som omtaler ankesaken i 2006, der Meiwes ble dømt til livstidsstraff.

– Han ville ønsket at det ble akkurat slik som det faktisk gikk for seg, sa Meiwes, under rettssaken.

Ble vegetarianer



Psykologer uttalte den gang at Meiwes er en mentalt frisk, men ensom mann med en stabil jobb. Drapsmannen skal selv ha forklart at han begynte å få fantasier om kannibalisme da han var barn etter at faren forlot familien. Han drømte om å spise en skolekamerat, slik at han kunne sørge for at noen ville bli hos ham for alltid.

I 2007 ble det kjent at Armin Meiwes hadde blitt vegetarianer. Ifølge en artikkel i Daily Mail, gjengitt av Dagbladet, endret kostvanene til kannibalen seg etter at han engasjerte seg politisk i fengselet. Avisen skrev da at Meiwes hadde blitt valgt til leder for partiet De Grønne sin gruppe i fengselet i den tyske byen Kassel.

– Han syns tanken på å spise kjøtt er like usmakelig som forbrytelsene han har begått. Nå holder han seg til vegetarretter, fortalte en innsatt til Bayern Radio.