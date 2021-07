Den amerikanske marinen har siktet en militært ansatt i forbindelse med brannen om bord på det militære amfibieskipet USS Bonhomme Richard i San Diego i juli i fjor. Det skriver CNN.

Siktelsen er basert på funn som ble gjort under etterforskningen av brannen. Den siktede har tidligere vært i avhør som omhandlet muligheten for at vedkommende satt fyr på skipet med vilje. Den siktede var en del av mannskapet på USS Bonhomme Richard da brannen fant sted.

– Tilstrekkelig til å ha en foreløpig høring i det militære rettssystemet, sier talsperson for den amerikanske marinen, kommandør Sean Robertson, om bevisene.

Ifølge National Public Radio og Robertson er personen siktet for grov brannstiftelse og for å forsettlig ha satt skipet i fare.

Brannen om bord på milliardskipet varte i fire dager før den ble slukket. Krigsskipet lå til kai i byen San Diego i California for vedlikehold da brannen brøt ut. Mannskapet forsøkte først å slukke brannen, men ble evakuert som følge av en eksplosjon.