Under en tale ved Det internasjonale instituttet for strategiske studier i Singapore gjorde USAs forsvarsminister Lloyd Austin det klart at USA ikke vil vike hvis Kina skulle truet noen av landet interesser i Stillehavsregionen. Det skriver CNN.

Samtidig presiserte forsvarsministeren at USA ikke ønsker konfrontasjoner med Kina.

– Vi vil ikke vike hvis interessene våre trues, men vi ønsker ingen konfrontasjon, sa han ifølge CNN.

– La meg være tydelig... Jeg forplikter meg til å jobbe for et konstruktivt og og stabilt forhold til Kina, la Austin til.

Austins uttalelser kommer samtidig som situasjonen i Sør-Kina-havet tilspisser seg.

Kina hevder eierskap på 90 prosent av Sør-Kina-havet. Dermed mener Kina at både oljeutvinning, fiske, og til og med gjennomfart, er ulovlig uten Kinas samtykke.

Kinas krav har ført til anstrengte forhold til andre land i regionen, blant dem Vietnam, Malaysia, Filipinene og Taiwan. USA stiller seg sterkt kritisk til Kinas påståtte suverenitet i det aktuelle området.

Tidligere i sommer sendte USA rekordmange jagerfly av typen F-22 til regionen. Ved flere anledninger har USA også seilt i området Kina hevder er deres.