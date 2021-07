Den britiske politimannen Wayne Couzens (48) erkjente i dag å ha drept Sarah Everard (33). I juni sa 48-åringen seg skyldig i kidnapping og voldtekt av kvinnen, i tillegg til å ta på seg «ansvaret for dødsfallet», men ikke som drap. Det skriver Sky News.

Drapstilståelsen kom under et rettsmøte som foregikk via en videotjeneste fredag.

Kidnappingen, voldtekten og drapet skjedde 3. mars tidligere i år.

Sarah Everard. Foto: NTB / AFP / Metropolitan Police

Skulle bare gå hjem

Everard ble sist sett da hun dro hjem fra en venn i det sørvestlige London rundt klokken 21 på den skjebnesvangre kvelden. Hun chattet med kjæresten sin under deler av den rundt fire kilometer lange gåturen hjem.

Et busskamera fanget opp øyeblikket hun traff på Wayne Couzens. De to kunne ses stå sammen ved siden av leiebilen, som hadde varsellysene på, til politimannen.





Etter å ha fått Everard inn i bilen skal Couzens ha kjørt ut av London til et område kalt Tilmanstone.







Everard ble meldt savnet etter å ikke ha kommet hjem den kvelden. Liket ble funnet en uke senere.





Da Couzens leide bilen bare timer før kidnappingen gjorde han det i sitt eget navn og betalte med sitt eget bankkort. Politiets etterforskere klarte spore ruten Couzens kjørte kvelden han kidnappet Everard ved hjelp av overvåknings- og veikameraer.







I dagene etterpå sa Couzens at han følte seg stresset og ikke ville bære skytevåpen på jobb, ifølge Sky News.





Hevdet han ble truet

Da Couzens ble arrestert av britisk politi en uke etter drapet hevdet han at han hadde økonomiske problemer etter å ha havnet i bråk med en øst-europeisk gjeng som truet han og familien. Couzens forklarte at gjengen krevde at han skulle «gi dem en jente» etter at han hadde underbetalt en prostituert noen uker før.

Han sa til politiet at han hadde kidnappet Everard og levert henne til gjengen.

Kidnappingen og drapet på Everard førte til demonstrasjoner og debatt om kvinners sikkerhet i Storbritannia. I etterkant av drapet innførte den britiske regjeringen flere tiltak for å styrke sikkerheten for kvinner og jenter i landet, ifølge NTB.