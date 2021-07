En patrulje fra Heimevernet oppdaget en mann i skogen rett ved svenskegrensa natt til 15. april i år og varslet politiet, opplyser Innlandet politidistrikt i en pressemelding.

Flere tursekker og bager som inneholdt en betydelig mengde narkotika, ble oppdaget i nærheten av mannen.

Mannen ble siktet for grov narkotikaovertredelse. Senere har tre andre personer som politiet mener var involvert, blitt pågrepet og siktet.

De fire siktede er tilhørende i østlandsområdet og er kjent for politiet fra før.

Tre av dem har vært varetektsfengslet, men er løslatt fordi bevisforspillelsesfaren anses for å være svekket. Etterforskningen av saken fortsetter.

Beslaget har en samlet gateverdi på flere millioner kroner.

– Et beslag av en slik størrelse rammer narkotikamiljøet og sentrale aktører hardt og politiet er godt fornøyde med at denne saken ble avdekket, opplyser politiet.

Saken har ikke vært kjent før nå. Politiet oppgir fare for bevisforspillelse som årsak for at de ikke har gått ut med saken før, selv om beslaget ble gjort i april.