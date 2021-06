Den liberiske opprørskommandøren Alieu Kosiah, også kjent som «Bluff boy», er dømt til 20 års fengsel i Sveits for en rekke krigsforbrytelser, ifølge CNN.

Kosiah er dømt for voldtekt, drap og kannibalisme.

Dommen ble avsagt i en sivil rett i Sveits og Kosiah ble med det den første som er dømt for krigsforbrytelser i en sivil sveitsisk rett noensinne.

46-åringen kjempet i opprørsgruppen ULIMO mot Liberias tidligere president Charles Taylors regime på nittitallet. Charles Taylor er for øvrig også dømt for krigsforbrytelser.

Spiste deler av et hjerte

Tiltalen mot Kosiah inneholdt 25 tiltalepunkter, inkludert ett der han var beskyldt for å spise deler av en manns hjerte, ifølge CNN.

Han ble dømt på 21 punkter, inkludert kannibalismen.

Kosiah erkjente ikke skyldig på samtlige tiltalepunkter. Han skal ha fortalt retten at han var mindreårig da han først ble rekruttert inn i konflikten.

Human Rights Watch kaller fredagens dom en milepæl.

– Sveits innsats i denne saken kan bidra til at det blir tatt bredere ansvarlighet i Liberia nå som det er tydelig at slik kriminalitet kan bli tatt til retten. Jeg ser på dette som en mulighet, sier Elise Keppler fra Human Rights Watch, ifølge CNN.

Ble pågrepet i Sveits

Kosiah ble arrestert i 2014 i Sveits hvor han har hatt permanent oppholdstillatelse. Han vil imidlertid bli utvist fra Sveits i 15 år etter hvert kom retten frem til.

En sveitsisk lov fra 2011 tillater at man kan dømmes i Sveits for alvorlig kriminalitet som er blitt gjort i utlandet. Loven er basert på universell jurisdiksjon, som er et folkerettslig prinsipp om at det finnes forbrytelser som er så alvorlige at alle verdens stater har et ansvar.