Over 1000 afghanske soldater på flukt etter kamper mot Taliban

I Afghanistan har mer enn 1000 afghanske soldater flyktet til nabolandet Tajikistan etter kamper med Taliban.

Ifølge en tajikistansk grensevakt har soldatene flyktet over grensen for å redde sine egne liv.

Etter at USA og NATO inngikk avtale med Taliban om tilbaketrekking av sine militære styrker mot at Taliban ikke skal la al-Qaida eller andre ekstremistgrupper operere i områdene de kontrollerer, har volden i landet økt.

En stor del av de utenlandske styrkene har allerede blitt trukket ut av landet, selv om fristen er satt til september.

USAs president Joe Biden legitimerer derfor å trekke de amerikanske styrkene ut av landet med at det amerikanske militæret har sikret at Afghanistan ikke kan bli en base hvor jihadister kan planlegge angrep på vesten igjen.

Taliban har derimot ikke gått med på å slutte å kjempe mot det afghanske militæret.

Taliban kontrollerer nå rundt en tredjedel av landet. Og det er frykt for at det afghanske militæret vil kollapse.

En talsmann for Taliban sier derimot til BBC at det ikke er Taliban som er ansvarlig for voldsøkningen i landet. Han insisterer på at mange av distriktene som nå er under Talibans kontroll ble det under forhandlinger etter at afghanske styrker nektet å kjempe.