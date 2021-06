– Siden jeg kom tilbake hit har jeg bønnfalt alle jeg møter om å ikke legge ut på samme ferd som jeg gjorde, sier Mustafa Djamal. Idet BBC snakker med ham er han tilbake i Shewa i nordlige Etiopia, full av arr og haltende etter de permanente skadene han pådro seg da han valgte å flykta langs «dødsveien» til Saudi-Arabia.

Djamal anser seg selv som svært heldig som overlevde, og måtte begrave flere venner mens han vandret gjennom det ugjestmilde terrenget.

Ferden går fra Etiopia, gjennom Djibouti, over Rødehavet til krigsherjede Jemen og inn i Saudi-Arabia. Foto: Skjerbilde fra Google Maps

Gammel slavehandelsrute

Ferden går langs en gammel slavehandelsrute fra Etiopia, gjennom Djibouti, over Rødehavet til Jemen, gjennom krigssonen og inn i Saudi-Arabia. De fleste må ta den 2000 kilometer lange ferden gjennom ørkenen til fots, og legger sin lit i at menneskesmuglere holder sitt ord og frakter dem i sikkerhet. Smuglerne er unge mennesker som har fått som jobb å guide flyktningene gjennom landskapet. De sørger også for at folkene på vandring får i seg litt mat og drikke.

Mistet alle barna

Blant flyktningene er det eldre, voksne og barn, og svært mange overlever ikke den lange ferden. 27 år gamle Mishra, hennes ektemann og deres tre barn valgte å flykte 12. april. Kun Mishra og ektemannen overlevde. Ikram på to, Rachar på tre og Aziza på fem år mistet livet.

27 år gamle Misrah og ektemannen mistet alle tre barna på flukt. Foto: Hawa Diallo / IOM/FN

– Barna mine sov da båten gikk rundt. Jeg klamret Ikram til meg i håp om å redde ham, men bølgene var for voldsomme, forteller Mishra til FNs nyhetsportal UN News.

De var, slik som Djamal, på vei tilbake til Etiopia etter å ha flyktet til Jemen i 2012. Mirshra hadde etablert seg, fått jobb og levde et fint liv med familien sin i Jemen da telefonen fra Etiopia kom. Mishras mor var alvorlig syk og småbarnsfamilien bestemte seg for å flytte hjem igjen for å hjelpe til. Familien hadde klart den over tusen kilometer lange ferden til Jemens kyst, og ble plassert i en båt som skulle ta dem til Djibouti midt på natten. Båten velvet og 44 personer havnet under båten, inkludert Mishras barn.

Trygt i land ble hun møtt av FN-organet International Organization for Migration (IOM) og ble ivaretatt av dem, og planlegger nå hvordan hun og ektemannen skal komme seg hjem til Mishras mor i Etiopia.

Tatt og torturert

Ifølge FN legger flere tusen mennesker årlig ut på ferden langs ruta som har fått kallenavnet «dødsveien». Håpet er jobbmuligheter og et mer stabilt og trygt liv i Saudi-Arabia. I det siste har antall flyktninger økt voldsomt.

De som klarer å finne veien inn i Saudi-Arabia uoppdaget, etablerer seg i landet ved å ta småjobber som gjør at de lettere kan fly under radaren. Men mange blir oppdaget. Ifølge Human Rights Watch blir 1000 migranter ukentlig anholdt og plassert i flyktningleir. Nylig avslørte menneskerettighetsorganisasjonen at flyktningene lever under umenneskelige forhold og blir utsatt for tortur av saudiarabiske vakter. Etter press fra internasjonale organisasjoner har Saudi-Arabia vedtatt å sende flyktningene tilbake til Etiopia, hvor situasjonen er enda