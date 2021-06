25. mai 2020 ble George Floyd (46) drept på åpen gate i sentrum av Minneapolis i Minnesota i USA, i forbindelse med en pågripelse for et mistenkt mindre lovbrudd. Drapet avstedkom opprør og et verdensomspennende engasjement mot rasisme og for den amerikanske «black lives matter»-bevegelsen.

Politiets bilde av Derek Chauvin da han ble satt inn for soning av drapsdommen denne uka. 16. juni får han straffeutmålingen. Foto: Minnesota Department of Corrections via AP / NTB Foto: NTB

I april ble eks-politimannen Derek Chauvin (45) funnet skyldig på alle tre tiltalepunkter mot ham, etter at det ble bevist at Floyd hadde dødd som følge av at Chauvin hadde presse kneet mot nakken til ham i opptil ni minutter. Men selv om en jury fant Chauvin skyldig, vil han ifølge loven i delstaten i Minnesota kun bli straffet for den mest alvorlige anklagen, som er forsettlig drap, skriver The Washington Post.

Siden Chauvin ikke har noen kriminell historie eller tidligere domfellelser, er veiledende straff 11 til 12 år.

I mai ba påtalemyndighetene dommer Peter Cahill om straffeskjerpelse, med henvisning til flere faktorer som tilsa at Chauvin burde få 30 års fengsel.

Imidlertid kan dommeren også ilegge teoretisk maksimalstraff på 40 års fengsel.

Chauvins forsvarere mener eks-politimannen heller bør få en mildere og betinget dom. De hevder at den tidligere politimannen kun er skyldig i en «feil begått i god tro». 2. juni ba forsvaret dommeren om å dømme Chauvin til prøveløslatelse og begrense straffen hans til soning allerede gjort.

Etter planen vil Chauvin motta straffeutmålingen sent norsk tid.