Påtalemyndigheten vil ha 30 års fengsel for Derek Chauvin

Chauvins forsvarere mener han heller bør få en mildere og betinget dom og hevder at eks-politimannen er skyldig i en «feil begått i god tro».

I rettsdokumenter omtaler påtalemyndigheten Chauvins handlinger som en «forferdelig misbruk» av posisjonen som politimann.

– Tiltaltes framferd var også særdeles ondsinnet, heter det videre. De viser til at dommer Peter Cahill slo fast at det var flere straffeskjerpende forhold i saken. Chauvin ble filmet mens han satt med kneet på nakken i over ni minutter, mens Floyd ropte at han ikke fikk puste og ba om hjelp.

Video av hendelsen førte til store demonstrasjoner i USA og i en rekke andre land mot rasisme og politivold.

Chauvin ble i april funnet skyldig i samtlige tre tiltalepunkter mot ham, inkludert det strengeste, som tilsvarer det vi på norsk kaller forsettlig drap. Straffeutmåling skjer 25. juni.