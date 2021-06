Det var midt under bryllupsseremonien, mens man forberedte til bryllupsritualene i landsbyen Etawah i den indiske delstaten Uttar Pradesh at den vordende bruden Surabhi brått kollapset og døde på stedet.

Etter at hun i hu og hast hadde blitt fraktet til en klinikk der en lege bekreftet dødsfallet og konkluderte med at dødsfallet trolig skyldtes et hjerteinfarkt, fant familiene til bruden og brudgommen ut at dødsfallet ikke kunne stanse den planlagte feiringen. Det ble derfor bestemt at Surabhis lillesøster Nisha, skulle ta over søsterens plass, melder Times of India.

– Det var en bisarr situasjon

Liket av den avdøde bruden ble lagt i et tilstøtende rom, mens man fortsatte med bryllupsseremonien med den nye bruden.

– Det var en bisarr situasjon da bryllupet til min yngre søster ble gjennomført, mens kroppen til min døde søster lå i et annet rom, sier søstrenes bror Saurabh til avisen.

Til nyhetsbyrået IANS bekrefter han at begge familiene var enige om at dette var den beste løsningen.

– Det var en vanskelig avgjørelse å ta for familien. Én datter lå død i ett rom, men en annen ble giftet bort. Det var svært blandende følelser. Sorgen over hennes død og gleden over bryllupet har fortsatt ikke sunket inn, utdyper Surabhis onkel, Ajab Singh til nyhetsbyrået.

– Et utnyttende system

Ifølge Dr Ranjana Kumari, leder for den Delhi-baserte tenketanken Centre for Social Research, så er dette et klart eksempel på at tvangsekteskap fortsatt er et stort problem i landet, og at brudeparet trolig har hatt lite å si om saken.

– Det er et utnyttende system, men knapt overraskende, med tanke på at om lag 95 prosent av bryllupene i India er arrangert av familiene, sier hun til South China Morning Post.

Søstrene blir «ubetalte barnepiker»

Hun sier at tenketanken har gjort flere studier der man ser, spesielt i regionene Uttar Pradesh, Bihar og Rajasthan så finner man mange tilfeller der menn gifter seg med deres kones søstre, etter at partneren dør. Hun sier det her går på tvers av kastesystemene og er mulig å finne selv i de høytstående familiene i regionene.

– Det som er enda mer sjokkerende var at bryllupene skjedde under forutsetning av at søstrene ikke fikk ha egne barn, da det kunne distrahere dem fra å ta vare på deres døde søskens barn, sier hun til SCMP.

– Med andre ord blir disse «konene» sin rolle å være en ubetalt barnepike som også må gi fra seg sine egne ambisjoner om å bli mor, sier hun.